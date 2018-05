"Factuur van 14.000 euro? Onmogelijk" PAARDENTRAINSTER SLEEPT EANDIS VOOR RECHTER GUDRUN STEEN

25 mei 2018

02u40 0 Veurne Carole Vandecasteele (38) heeft van Luminus een gecorrigeerde factuur van 14.000 euro gekregen. En dat terwijl ze zonnepanelen had geïnstalleerd om kosten te drukken. "Er is maar één verklaring: onze teller was defect. Maar Eandis spreekt dat tegen."

"Vier jaar geleden hebben we zonnepanelen laten plaatsen voor onze paardentrainingsstal", vertelt Carole. "Die zonnepanelen hadden ons elektriciteitsverbruik van 10.000 kWh moeten opvangen. We moesten onze dag- en nachtteller vervangen door een enkelvoudig systeem waarvan de teller kan terugdraaien. We hebben dat gedaan op advies van de installateur van onze zonnepanelen. In het eerste jaar na de installatie van de zonnepanelen kregen we van energiebedrijf Luminus, dat factureert in opdracht van Eandis, een creditnota van 801,11 euro en het jaar daarna één van 75,33 euro. Een slimme investering dachten we, tot we twee jaar geleden plots een correctie ontvingen. We moesten ruim 14.000 euro energiekosten betalen voor de periode 2014 tot 2016. Volgens Eandis stemt dat overeen met een verbruik van om en bij de 50.000 kWh. Hoe kunnen wij als klein bedrijf zoveel elektriciteit verbruiken?", zucht Carole.





Juridische stap gezet

"Eandis heeft toen onze teller vervangen door een nieuw exemplaar. Uit hun onderzoek bleek dat onze oude teller echter niet defect was. Vreemd genoeg zit ons verbruik sinds de nieuwe teller tussen 2016 en 2018 op minus 1000 kWh. We hebben dus meer energie opgewekt dan we verbruikt hebben. Een groot verschil dus, maar Eandis wil niet inzien dat de fout niet bij ons ligt. Een kapotte teller, dat is de oorzaak voor de foute correctie die we kregen. Aangezien we hebben geweigerd die 14.000 euro te betalen, kregen we een aangetekend schrijven waarin stond dat onze elektriciteit zou afgesloten worden. We vonden bij Total een nieuwe leverancier nadat we ons hele verhaal hadden gedaan. Nu hebben we geen problemen. De juridische procedure tegen Eandis hebben we opgestart, maar we hopen dat we ons kunnen verenigen met mensen in een gelijkaardige situatie."





Bij netbeheerder Eandis betwisten ze dat er iets fout was met de teller. "We hebben de teller gecontroleerd en getest in ons laboratorium in Mechelen en stelden geen problemen vast", reageert woordvoerder Simon Van Wijmeersch. "Over de nieuwe teller zijn er geen klachten. Ik kan niet verklaren waarom er zo'n verschil in verbruik zit en er een correctiefactuur is verstuurd. De facturatie is de verantwoordelijkheid van Luminus." Woordvoerder Nico De Bie van EDF Luminus: "Er is een rechtszaak hangende en over lopende rechtszaken geven we nooit commentaar."





