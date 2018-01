"Elke lading moeten we vooraf checken" TRANSMIGRANT BIJNA VERPLETTERD TUSSEN SCHROOT IN PERSMACHINE JELLE HOUWEN

31 januari 2018

02u54 0 Veurne Een jonge transmigrant uit Eritrea werd gisteren ei zo na verpletterd nadat hij zich verstopt had in een lading schroot die bij de firma Mattheeuws in Veurne werd afgeleverd. De pers had zich in gang gezet toen de doodsbange man om hulp schreeuwde en gered werd. "Dit gebeurt meer en meer. Elke lading checken we tegenwoordig op voorhand", zucht verantwoordelijke Philip Verbeeke.

De jonge vluchteling, hij wordt geschat op 25 jaar, vergiste zich wellicht van truck toen hij op een parking in Frankrijk aan boord klom van de Poolse trekker. Die reed niet richting Calais maar zette koers naar Veurne. Wat de jongeman ook niet wist was dat hij niet in een gewone truck zat maar wel in een container geladen met 25 ton metaalafval en dat de truck eigenlijk een perscontainer was. Aangekomen in Veurne begon men het schroot uit de container te persen door de vloer in gang te steken.





De jonge transmigrant raakte ei zo na verpletterd en zette het op een schreeuwen.





In paniek bonkte hij op de wanden van de container en dat geluid werd gelukkig opgemerkt door werklui.





Levensgevaarlijk

"Bij het horen van het lawaai zetten we de pers onmiddellijk stop", legt Philip Verbeeke van Mattheeuws uit. De firma in de Nijverheidsstraat is vooral bekend omwille van het transport, maar heeft ook een afdeling waar schroot verwerkt wordt.





"We belden de politie op en haalden die man van tussen het schroot. Hij bleef gelukkig ongedeerd en bleef rustig wachten op de komst van de politie. Dat gebeurt ook niet altijd. Vaak nemen ze de benen als we ze ontdekken in de container. De laatste twee-drie jaar hebben we al zeker 10 keer vluchtelingen ontdekt in een schrootcontainer. Soms enkelingen, soms een groep van wel 15 man. Levensgevaarlijk is dat. Ze verstoppen zich tussen het schroot en vlijmscherpe metalen stukken. Het is al vaker gebeurd dat ze er met verwondingen uitkruipen. Eenmaal hier wordt de vloer uit de container geperst om het schroot op de schrootvloer te storten. Zitten ze dan nog in de container is dat een zeer gevaarlijke situatie. Tegenwoordig controleren we alle lading eerst manueel onder het dekzeil om te zien of er geen illegalen in zitten. Maar dan nog zitten ze soms verstopt. Het betekent zeker tijdsverlies maar niemand wil meemaken dat een illegaal sterft tussen het schroot. Het gebeurt steeds vaker en daarom scherpen we de veiligheidsmaatregelen aan".





Irakezen tussen karton

De Eritreeër werd meegenomen en overgedragen naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin ziet het gevaar met lede ogen aan. "Afgelopen weekend troffen we nog 10 transmigranten, het waren Irakezen, aan in een vrachtwagen met karton. Ook dat kan gevaarlijk zijn. Maar nu stellen we opnieuw vast welke levensbedreigende risico's transmigranten bereid zijn te nemen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Tegenover 2016 is het probleem van de transmigranten wel een stuk afgenomen, toch treffen we er hier nog zeer regelmatig aan. In 2016 werden er in totaal 424 opgepakt, vorig jaar waren dat er 118. 68 daarvan pakten we de laatste maanden op, en nu zien we opnieuw een stijging. Het probleem is dus allesbehalve van de baan", besluit de korpschef.