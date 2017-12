"Dit moeten we samen doen, daarom trouwen we in 2018" JONGE KAASMAKERS ZETTEN VOLOP IN OP GROEI NA MEDAILLES OP WORLD CHEESE AWARDS GUDRUN STEEN

02u36 0 Benny Proot Thijs Dewicke en Lien Dezeure van de Moereneaar wonnen afgelopen jaar twee gouden en één bronzen medaille op de World Cheese Awards. Veurne Thijs Dewicke (25) en Lien Dezeure (23) uit De Moeren bij Veurne moeten zowat het jongste kaasmakerskoppel van het land zijn. Recent nog scoorden ze op de internationale wedstrijd World Cheese Awards. "Weinig jonge mensen kiezen nog voor de landbouwsector, maar wij zouden onze job voor geen geld van de wereld willen missen", klinkt het paar enthousiast. Volgend jaar trouwt het koppel, van wie de verliefdheid afstraalt.

De Moerenaar in cijfers

In kaasmakerij liggen





21 kaassoorten.





De zaak breidt dit jaar uit van





90 naar 120 koeien.





Dit jaar produceerde De Moerenaar





150 ton kaas met 1,3 miljoen liter melk.





Het zette een groei van 60 procent





neer.





Thijs en Lien hebben





3 werknemers in dienst.





Voor het eerst deed Thijs Dewicke van kaasmakerij De Moerenaar in De Moeren dit jaar mee met zijn nieuwste geitenkazen aan de World Cheese Awards in Londen. De jonge, Veurnse ondernemer behaalde twee gouden en één bronzen medaille. Het was de kroon op het harde werk van Thijs en zijn toekomstige vrouw Lien Dezeure. Er werden in totaal zo'n 3.500 kazen beoordeeld door de jury.





RV

Groei

Begin vorig jaar pas nam Thijs samen met Lien kaasboerderij De Moerenaar over van zijn ouders. Ze investeerden in een gloednieuwe gebouw en zorgden meteen voor een groei van zestig procent. De kazen zijn verkrijgbaar in speciaalzaken in heel het land, maar ook in Nederland en Noord-Frankijk. De namen van hun artisanale producten verwijzen telkens naar De Moeren. Zo heb je De Smokkelaar (verwijzend naar de grens), Cobergher (de vroegere grondeigenaar van De Moeren) en De Moerduivel (de vroegere bijnaam van turfstekers in De Moeren). Het is hun passie en de liefde voor elkaar die tot zo'n mooie resultaten hebben geleid. De twee zijn beiden opgegroeid op de boerderij. Hij in een melkveebedrijf met kaasmakerij in De Moeren en zij in een varkensbedrijf in Izenberge bij Alveringem. Bij de jeugdvereniging KLJ leerden de twee elkaar kennen, nu acht jaar geleden. Volgend jaar wil het koppel graag trouwen. "Maar aan kinderen denken we voorlopig nog niet. Daar hebben we het te druk voor. Ons bedrijf slorpt ons helemaal op. We moeten ons er voor 100 procent op kunnen concentreren. Pas op, ooit komen die kleine gastjes wel, we zijn nog jong", lachen ze.





Creëren en innoveren

Thijs' ouders startten in 1984 een boerderij met vijf melkkoeien. Om de schommelende melkprijzen op te vangen, opende mama Tine (54) een hoevewinkel, wat in die tijd erg innoverend was. De eerste kaas 'De Moerenaar' lag niet veel later in de toonbank. Ze leerde het vak vooral van Lucien Gysel (79) uit Lo, die nog steeds graag langskomt. Papa Lieven (57) en broer Brecht (28) verzorgen tot op vandaag de runderen en zorgen voor de verse melk waarmee Thijs en Lien de kazen maken. Tine legt zich toe op de winkel, die zo'n 3.000 à 4.000 bezoekers per jaar per jaar over de vloer krijgt.





Eind januari zullen twee robotten liefst 120 koeien melken. "Het ondernemen zit me in het bloed", geeft Thijs toe. "Het ontwikkelen van nieuwe smaken, de producten in de markt zetten en het contact met de klanten zijn de redenen waarom ik zo vol voor deze job in de landbouw ga. Dat ik dat samen met de familie kan doen, is een opsteker. We doen elk ons eigen ding maar kunnen niet zonder elkaar. Alle koeienmelk van mijn vader en broer gebruiken we in de productie."





Stilaan groeit die passie ook bij Lien. "Als kind wist ik al dat ik later boerin zou worden. De ruimte waarin je kan werken, de dieren en de vrijheid boeiden me enorm. Het was de bedoeling dat ik in het varkensbedrijf van mijn ouders zou stappen, maar de liefde besliste er anders over. Van kaas maken, wist ik helemaal niets af en ik werd onmiddellijk met de neus op de feiten gedrukt. We namen in 2016 de kaasmakerij over en meteen investeerden we in een nieuw bedrijfsgebouw. Het was ontzettend hectisch. Veel tijd om na te denken was er niet, we moesten vooruit. Dit jaar viel alles in zijn plooi. Hier maken we ons eigen, unieke product en dat is toch wel een grote uitdaging. De klanten vragen voortdurend vernieuwing en daarop proberen we in te spelen." Thijs vult aan: "Mijn grootste nachtmerrie is dat ons cliënteel ons niet meer innoverend genoeg vindt. 'Altijd een stapje verder zetten dan een ander', het is een levenswijsheid van mij ma die ik goed heb onthouden. Zij was de pionier met haar hoevewinkel in de jaren negentig, ik met nieuwe smaken. Een kaas moet romig en smeuïg zijn."





Harde stiel

Om een succesvolle landbouwonderneming te runnen, sta je best met z'n tweetjes in de zaak. Daar zijn Thijs en Lien van overtuigd. "De kaasmakerij had al een mooie geschiedenis dus we moesten niet van nul starten", vertelt Lien. "We kloppen lange dagen en als je er dan niet met twee volledig voor gaat, lukt het niet. Enkel zondagnamiddag proberen we een moment voor onszelf te hebben. Jaarlijks nemen we vijf dagen vakantie, maar ook dan kan Thijs het niet laten om telefoons aan te nemen of mails te checken. Ik kan toch iets gemakkelijker afstand doen van de zaak, maar ik begrijp zijn ambitie wel." Thijs is gecharmeerd. "Ik ben blij dat we dit samen doen. We hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Lien is punctueler en praktischer terwijl ik creatiever en commerciëler aangelegd ben. 'The perfect match' dus. Volgend jaar stellen we de melkproductie verder op punt met de investering in robotten en willen we het bestaande aanbod bevestigen. Ondertussen begint het al te kriebelen om nieuwe smaken te combineren."





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, succes, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





2017





van





De warmste verhalen