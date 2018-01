'Bermmeesters' zoeken extra helpers 02u39 0 Jelle Houwen Bermmeester Bart en Jens zoeken extra hulpkrachten voor 2018. Ze haalden tijdens hun actie op tweede kerstdag maar liefst zes volle vuilniszakken afval op. Veurne De 'bermmeesters' van Veurne zijn op zoek naar extra helpers voor 2018. Bart (34) en Jens (23) Goudeseune, naamgenoten maar geen familie, zijn al drie jaar actief als bermmeester. Zij zetten zich vrijwillig in om de nobele taak op zich te nemen om de bermen mooi te houden.

"We zijn fervente natuurliefhebbers en trekken er regelmatig op uit om vogels, vlinders of amfibieën te spotten", vertelt Bart.





"Helaas lukt dat steeds minder goed en zien we het natuur verdwijnen. Dat komt omdat de natuur vervuild wordt door zwerfvuil. Daarom steken we zelf een handje uit de mouwen, elk in onze eigen bermen." Dat het resultaat heeft blijkt uit het feit dat ze de voorbije twee jaar liefst 107 zakken vuil ophaalden.





Flessen en blikjes

Maar hun actie op tweede kerstdag was nóg indrukwekkender: ter hoogte van het Vaubanpark verzamelde ze liefst 6 zakken vol met tientallen flessen wijn, honderden blikjes en heel wat plastic. In 2018 willen ze hun acties uitbreiden.





Helpers welkom

"En daarom zoeken we extra hulp: wie wil kan ook bermmeester worden en meegaan op onze acties. Maar ook anderen kunnen helpen: zie je een berm die sterk vervuild is? Meld het ons gerust op boerbartje@hotmail.com. Wij komen het met plezier opruimen!" (JHM)