Verras je papa voor Vaderdag met deze 84 cadeautips uit heel Vlaanderen: van een ritje in een racewagen tot een BBQ-short

Op zondag 11 juni staat elke papa in de schijnwerpers, want dan vieren we Vaderdag. Ben je nog op zoek naar een leuk geschenk om hem te verrassen? HLN.be bundelde 84 cadeaus en activiteiten uit heel Vlaanderen netjes per regio. Van een ritje op het Circuit van Zolder tot een geschenkmand in barbecuethema uit Roeselare: met deze tips maak je elke papa blij.

ANTWERPEN

Antwerpen: ‘Time machine: Antwerpen’ bij Stad Leest

Volledig scherm Schrijver Tanguy Ottomer met zijn Time Machine boek over de stad Antwerpen. © Benoit De Freine

Voor trotse Antwerpenaar is het boek ‘Time machine Antwerpen’ een echte aanrader. Het is een fantastisch boek om door te bladeren en het Antwerpen van weleer te ontdekken. Bovendien past het ook gewoon mooi op je salontafel. Je kan het boek kopen bij de boekenhandel Stad Leest. Voor Time machine Antwerpen selecteerde auteur en ‘BeroepsAntwerpenaar’ Tanguy Ottomer 50 historische foto’s van locaties in Antwerpen en vergelijkt hij ze met hoe de plekken er vandaag uitzien. Herkent jouw papa ze allemaal?



Waar? Oudaan 18, 2000 Antwerpen

Wanneer? Maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 18.30 uur, zondag van 11 tot 18 uur

Prijs? 24,95 euro

Bornem: scheerbeurt bij Soigneur Cuts & Coffee

Volledig scherm © Soigneur Cuts & Coffee

Is jouw papa een man die zich graag laat verzorgen? Of kan de oude man wel wat meer gesoigneerd worden? Hoe dan ook, een (bon voor een) scheerbeurt bij een echte barbier is altijd een leuk cadeau. Bij Soigneur Cuts & Coffee in Weert kan je bovendien heerlijk onthaasten. Soigneur is in de eerste plaats een barbershop, maar daarbovenop is het ook gewoon een gemoedelijke koffiebar met een huiselijke sfeer. “De ligging is bewust gekozen voor de rust en gezelligheid”, zegt zaakvoerder Bert. “Bovendien passeren er veel wielertoeristen die steeds meer op zoek zijn naar lekker koffie en een goeie haarsnit of haarverzorging.”

Waar? Binnendijkstraat 1, 2880 Weert (Bornem)

Wanneer? Woensdag en vrijdag van 8 tot 19.30 uur, donderdag van 10 tot 21 uur, zaterdag van 7 tot 16 uur, zondag van 9 tot 13 uur (enkel op afspraak)

Prijs? Cadeaubons gaan van 20 tot 100 euro

Geel: vinyl bij Tony’s Muziekhuis

Volledig scherm Tony's Muziekhuis in Geel © Tony's Muziekhuis

AIs je papa een verwoed verzamelaar is van vinyl, moet je eens een kijkje nemen bij Tony’s Muziekhuis. Je vindt hier een 30.000-tal nieuwe cd’s en vinylplaten - en dus geen tweedehands. Onder deze platen zijn er ook enkele zeldzame exemplaren te vinden. De bloedrode Peaky Blinders-plaat met muziek uit de gelijknamige Netflix-serie is bijvoorbeeld maar bij een handvol winkels in Europa te koop. Daarnaast verkoopt Tony ook een 300-tal Indies Only’s. Dat zijn platen die je enkel bij zelfstandige platenwinkels vindt en dus niet bij de grotere warenhuisketens. Vind je trouwens niet wat je zoekt in de winkel, dan kan Tony de plaat waarschijnlijk wel verkrijgen via één van zijn importeurs. Als dat geen service is!

Waar? Pas 36, 2440 Geel

Wanneer? Maandag van 13 tot 18 uur, dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 18 uur

VLAAMS-BRABANT

Pepingen: brunch in ‘t veld

Volledig scherm De brunch in 't veld van fruitbedrijf Vandersmissen is stilaan een traditie geworden met dit soort gelegenheden. © Vandersmissen - Crispel Groenten

Wie graag wat kalmer aan doet, is welkom in Pepingen voor een nieuwe ‘brunch in ‘t veld’ van fruitbedrijf Vandersmissen - Crispel. Bij dit soort gelegenheden is dat stilaan een klassieker geworden. Nog tot maandag 5 juni kan je bij het fruitbedrijf een uitgebreide brunchbox bestellen om die op Vaderdag op te eten op een unieke picknicklocatie. Geniet je liever thuis van al dat lekkers, of is het die zondag slecht weer? Dat is geen enkel probleem, want je moet je brunchbox sowieso ophalen in de thuiswinkel in de Lossestraat. Je kan je bestelling dus ook perfect mee naar huis nemen. De plaatsjes in het veld zijn trouwens snel volzet. Als je er echt graag wil bij zijn, moet je dus snel een plekje reserveren.

Waar? Lossestraat 3D, Pepingen

Wanneer? Zondag 11 juni van 8.30 tot 10.30 uur

Prijs? 70 euro voor 2 personen (reserveren verplicht)

Leuven: Huisbrouwerij Domus

Volledig scherm Domus is de eerste ambachtelijke huisbrouwerij in de Benelux. © Vertommen

Bier, het is en blijft een klassieker als het om vaderdagcadeaus gaat. In Leuven kan je dan ook langsgaan in de eerste ambachtelijke huisbrouwerij van de Benelux. Dat is Domus, gevestigd in de Tiensestraat. De brouwerij is al sinds 1985 gekoppeld aan het gelijknamige eetcafé. Tijdens een rondleiding ontdek je de geschiedenis van de huisbrouwerij. In die kleinschalige brouwerij wordt ambachtelijk gebrouwen met veel liefde en vakmanschap. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk voor groepen vanaf acht personen. Zo kan je de rondleiding combineren met een degustatie van de huisbieren, of je kan je bezoek afsluiten met een driegangendiner in het eetcafé. De gerechten zijn dan allemaal bereid met Domus-bier.

Waar? Tiensestraat 8, Leuven

Wanneer? Van dinsdag tot donderdag van 11 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Van vrijdag tot zondag van 11 tot 22 uur

Prijs? Rondleidingen vanaf 11 euro

OOST-VLAANDEREN

Gent: Bookz&Booze

Volledig scherm Bookz & booze in Gent © Wannes Nimmegeers

Een boek lezen is pas helemaal gezellig met een glas van je favoriete drank erbij. Daar is Ief Stuyvaert het helemaal mee eens. Daarom startte hij bijna vijf jaar geleden het unieke concept ‘Bookz & Booze’ op: een winkel waar je een boek én een bijhorende fles drank koopt. “Tussen het verhaal en de drank is steeds een verhaal”, klinkt het bij Ief. “Soms is het de drank die in het boek voorkomt, soms linken de namen aan elkaar of soms is er ook gewoon een mooi verhaal tussen beide.” Ief helpt je graag verder met de zoektocht naar het geschikte boek op basis van de interesses van je papa. Ook voor vaders die niet graag lezen vind je een geschenk in de winkel. Zo zijn er ook strips en vinyl met bijpassende exclusieve dranken beschikbaar.

Waar? Hoogpoort 35, 9000 Gent

Wanneer? Woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 18.30 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 18 uur.

Deinze: wieleroutfit of sokken in de huisstijl van de stad

Volledig scherm Schepen Bruno Dhaenens, burgemeester Jan Vermeulen en schepen Filip Vervaeke in de stadswinkel. © Stad Deinze

Is jouw papa een trotse Deinzenaar? Dan is een item van de stadswinkel misschien wel het ideale geschenk. “Bij de dienst evenementen en toerisme vind je naast brochures en fiets- en wandelroutes een brede waaier aan typisch Deinse producten”, zegt toerismeschepen Bruno Dhaenens (Open Deinze). Je vindt er allerlei producten in de huisstijl van de stad: van sleutelhangers en paraplu’s met de letter ‘D’ tot een metalen skyline van het centrum. Sportievelingen doe je plezier met een wieleroutfit met bijpassende sokken en een drinkbus.

Waar? Brielstraat 2, 9800 Deinze

Wanneer? De winkel is open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur.

Prijs? Een wielerjersey en -broek kosten elk 46 euro. Voor sokken met het stadslogo betaal je 9,95 euro.

Maarkedal: vissen bij Visvijvers Nukerke

Volledig scherm Illustratiebeeld. © David Legreve

Is jouw vader een fervent visser? Dan is het misschien leuk om op Vaderdag samen te gaan vissen. In Nukerke kan je terecht om te vissen in drie verschillende vijvers. De visvijvers zijn alle dagen open tussen de eerste zaterdag van maart en 11 november, dit van 6 tot 18 uur. Het is wel belangrijk om te weten dat je alle vissen die je vangt terug in de vijvers moet zetten. Na een gezellig dagje vissen kan je nog genieten van een hapje of een drankje in de cafetaria om na te praten over wat je gevangen hebt.

Om diefstal, vandalisme en vervuiling tegen te gaan moet je een lidkaart hebben om hier te vissen. Je kan een lidkaart gratis verkrijgen nadat je je naam en adres hebt ingevuld in de cafetaria.

Waar? Terbeke 25 in Maarkedal

Wanneer? Visvijvers zijn open van 6 tot 18 uur.

Prijs? 4 euro per vislijn.

Beveren: originele cadeaus bij De Plantage Concept Store

Volledig scherm De Plantage in Beveren. © De Plantage

De Plantage Concept Store is de place to be als je op zoek bent naar een origineel cadeau. Van creatieve plantenpotjes tot een unieke keukenschort: hier vind je voor elk wat wils. De Plantage is sinds mei verhuisd naar Prosper Raemdonckstraat 89. De winkel bevindt zich nu in een authentieke schuur die voordien gebruikt werd als degustatieruimte voor thee. Nu is de ruimte ingericht als een gezellige winkel waar thee en koffie nog steeds centraal staan. “Ik wil me hier graag verder specialiseren in geschenkpakketten”, laat Karine van De Plantage weten. “Voor Vaderdag merken we dat een goede fles wijn, een leuke beker of een assortiment aan koffie of thee populaire cadeaus zijn om de papa’s te verrassen”, voegt ze toe.

Waar? Prosper van Raemdonckstraat 89 in Beveren

Wanneer? Woensdag, donderdag en zaterdag open van 10 tot 17 uur, vrijdag open van 10 tot 18 uur, maandag, dinsdag en zondag gesloten.

WEST-VLAANDEREN

Beernem: lasershooting

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Geert De Rycke

Zin een dag vol actie? Neem je papa en wat vrienden of familie dan mee naar De Kijkuit voor een potje lasershooten. Bekamp elkaar in een korte sessie ter plaatse van anderhalf uur of trek naar onze lasershootarena in ons bos voor een langere sessie. van 2,5 uur. Het is minstens even leuk als paintball en je hebt geen last van blauwe plekken. Je moet met minstens 12 personen zijn. Vergeet niet te reserveren.

Waar? Kijkuit 1, Beernem

Wanneer? Elke dag open

Prijs? 20 euro per persoon

Roeselare: BBQ-short van Slagerij Dugardeyn

Volledig scherm BBQ-short © Frederik Degryse

Bij slagerij-traiteurszaak Dugardeyn staat alles in het teken van ‘King off the BBQ’. Doe je vader een plezier met de BBQ-short. Als het iets meer mag zijn kan je ook kiezen voor een geschenkschaal met de short, een vleesthermometer, een BBQ-handschoen, BBQ-kruiden, BBQ-marshmallows, een set vleestangen en een biertje. De serranoham met klem in een mooie cadeauverpakking is ook een leuke optie.

Waar? Hoogleedsesteenweg 270, Roeselare

Wanneer? Open van dinsdag tot en met zaterdag van 8 tot 18.30 uur en uitzonderlijk open op Vaderdag van 8 tot 10.30 uur

Prijs? 35 euro voor de short en 55 euro voor de geschenkschaal

LIMBURG

Heusden-Zolder: een ritje op het Circuit van Zolder

Volledig scherm Drift Taxi op Circuit Zolder. © Circuit Zolder

Is jouw papa een echte snelheidsduivel en heeft hij altijd al eens willen rijden in een race-auto? Geef hem dan een ritje met zijn favoriete snelheidswagen op het Circuit van Zolder cadeau. Skylimit Events is sinds jaren vaste partner van Circuit Zolder en biedt verschillende formules aan. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om samen met een professionele piloot in een van de wagens te stappen en te genieten van een driftsensatie van tien minuten of een knallende snelheidssensatie.

Waar? Terlaemen 30 in Heusden-Zolder

Wanneer? Op reservatie.

Prijs? 50 euro

