Vandalen besmeuren (opnieuw) deur van secretariaat Vlaams Belang in Antwerpen Toon Verheijen

16 december 2018

19u39 0 Vandalen hebben de deur van het secretariaat van Vlaams Belang besmeurd op de Amerikalei. De partij werd in het verleden al meermaals het slachtoffer van vandalenstreken.

De vandalenstreken werden vastgesteld toen er in Brussel een betoging was tegen het migratiepact van Marrakesh. Er was ook een tegenbetoging. Deze keer schilderden de vandalen geen hakenkruisen op de deur, maar waren het grote roden letters waarbij het Vlaams Belang werd uitgemaakt als fascistische partij.

Gevel/voordeur @VBAntwerpen #VlaamsBelang secretariaat alweer besmeurd door zgn ‘anti-fascisten’. Fascisme komt terug als ‘anti-fascisme’! pic.twitter.com/fKfCbQwHcA Filip Dewinter(@ FDW_VB) link