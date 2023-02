Van Weelde tot Mechelen: 15 aankomende carnavalsstoeten in de provincie Antwerpen op een rij

140e verjaardag van Côte d’Or gevierd met lichtshow aan Atomium

Donderdagavond werd het Atomium verlicht in de kleuren van Côte d’Or, ter ere van de 140e verjaardag van het bekende chocolademerk. Verschillende bekendheden deelden er een verjaardagstaart. Voor de gelegenheid worden ook 140 verassingstickets verstopt in het assortiment. De hoofdprijs is een safari-trip naar Kenia.