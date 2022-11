Van tegenvallende ticketverkoop tot fandorpen op de schop: hoe WK-gek is Vlaanderen eigenlijk nog?

RegioNog niet zo heel lang geleden was elke Vlaming en Belg een zelfverklaarde voetbalcommentator, maar voor het WK in Qatar is het animo opvallend minder. Het is winter, fandorpen vragen inkom, en dan is er nog opschudding rond de schending van mensenrechten in het gastland. Tel daar Rode Duivels bij die in de lappenmand belanden en hun prestaties die de jongste tijd eerder wisselvallig zijn. Dus... hoeveel voetbalfeestjes mogen we nu eigenlijk nog verwachten? Een overzicht.

Bar Qatar in Turnhout - geannuleerd

Volledig scherm Op de website staat te lezen dat Bar Qatar niet doorgaat © RV

In een NAVO-hal op Weelde Depot In Turnhout zou het grootste indoor fanpark van de Kempen komen. Dinsdag werd evenwel duidelijk dat Bar Qatar niet zal doorgaan, door een gebrek aan interesse. Mogelijk heeft de inkomprijs van 8 euro om de match op een scherm te volgen daar iets mee te maken.

‘The Desert’ in Vilvoorde

Volledig scherm Zo zal 'The Desert' eruitzien. © IF

Een annulatie zit er voor het officiële WK-fandorp op de Asiatsite in Vilvoorde in elk geval niet in. Maar de Belgische Voetbalbond geeft toe dat ook in ‘The Desert’ de ticketverkoop maar traag op gang komt. Exacte cijfers over de verkoop geeft de Bond evenwel niet.“We verwachten wel dat er vanaf nu donderdag meer tickets verkocht zullen worden aangezien onze bondscoach dan zijn WK-selectie bekendmaakt”, klinkt het hoopvol.

In ‘The Desert' doet de Voetbalbond er alles aan om Qatar naar ons land te halen. Supporters zullen er terechtkomen in een heus woestijndorp, dat in de Arabische sfeer aangekleed wordt. Er zijn zowel overdekte outdoorlocaties als indoorhallen waar grote schermen hangen.

WK-dorp in de Nekkerhal in Mechelen

Volledig scherm Belgoqatarcafé voerde afgelopen weekend promotie op het veld van KV Mechelen met de Rode Duivelsmascotte. © Belgoqatarcafé

Aan het annuleren van hun WK-dorp in de Nekkerhal denken de organisatoren vooralsnog niet, maar het uitblijven van interesse voor het voetbalfeest zorgt wel voor grote ongerustheid. “We beginnen stilaan met stress te zitten”, geeft organisator Kristof Schippers grif toe. “Momenteel zijn de mensen meer bezig met het zetten van hun kerstboom dan met de Rode Duivels.”

Schippers wil geen paniekvoetbal spelen en wacht nog een dikke week af. “De reguliere voetbalcompetitie stopt dit weekend en dan komt de focus op de Rode Duivels te liggen. Stilaan begin je het WK ook in de winkels te zien. Het komt wel goed”, hoopt hij. De kans dat het Fan Park plaatsvindt, schat hij op 99 procent, ook omdat hij in het andere geval boetegeld en voorschotten kwijt is.

Groot scherm in Antwerpse Waagnatie

Volledig scherm De Rode Duivels komen op groot scherm naar Waagnatie dit WK. © La Brassa

In Antwerpen komt een groot WK-fandorp in de Waagnatie. Ook daar loopt de verkoop niet storm. “Maar goed genoeg”, kijkt medeorganisator Alain Geuns positief vooruit. “We hadden sowieso niet verwacht dat we twaalfduizend man bij elkaar konden krijgen, zoals in de zomer van 2018 op de Scheldekaaien. “Naast de wedstrijden van de Rode Duivels bouwen we een groot feest met bekende concepten als Cafeïna en The Love Below, maar ook de resident-deejays van de vroegere Fever. We zijn meer dan een groot scherm en een hamburgerkraam”, knipoogt hij.

Gent

In Gent en omstreken bleef het lang stil, maar de voetbalevenementen duiken stilaan op. Bij Circus Arena Gent, het indoor voetbalcomplex aan Dok Noord, worden alle wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden op een groot scherm van maar liefst 12 vierkante meter. Hiervoor wordt 1 voetbalterrein volledig omgetoverd tot een indoor WK-dorp. Kaartjes kosten 5 euro. Het populaire café Picasso in Lochristi plaatst dan weer een tent op het terrein achter de drankencentrale Maurice De Clercq & Zoon. Daar mogen slechts 1.200 bezoekers per wedstrijd binnen, dus wie erbij wil zijn, bestelt best snel tickets (7,5 euro). Gratis kijken kan je in Merelbeke in ‘BarQatar’, in de loods aan de Fraterstraat 109. De plaatsen zijn daar wel erg beperkt: met 500 mensen staat het vol.

