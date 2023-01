Van “ons DNA” tot “een gevoel van samenhorigheid”: zo denken Vlaamse scholen over hun uniform

Op het Sint-Andreaslyceum in Brugge brak deze week protest uit: niet tegen, maar juist vóór het schooluniform. Er kwam zelfs een petitie aan te pas, maar de directie blijft bij haar besluit en wil de geruite plooirokjes vanaf volgend jaar afschaffen. Maar hoe denken de andere Vlaamse uniformscholen daar nu eigenlijk over? Onze redactie stelde de vraag aan een aantal directies, verspreid over de vijf provincies.

Reden om voor de school te kiezen

In heel Limburg is er nog maar één school die de leerlingen verplicht om in uniform naar de les te komen, en daar is het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk best trots op. De ruitjesrok en geklede broek zijn volgens de school zelfs een extra reden waarom kinderen zich er inschrijven. “Veel ouders komen naar hier voor orde en discipline, maar ook het uniform staat in de top drie.” Dat uniform is in Limburg ‘donker flessen­groen’, en dat is blijkbaar iets helemaal anders dan ‘kakhi’.

Volledig scherm Het uniform in Genk kleurt 'donker flessengroen'. © Mine Dalemans

Visitekaartje van ‘groentjes’ en ‘blauwtjes’

Ook in Gent zijn de leerlingen fier op hun uniform. Sterker nog, als de leerlingen van het Sint-Bavohumaniora een ontwerper onder de arm mochten nemen, zouden ze zowaar een nog strenger uniform laten maken. De leerlingen van Sint-Bavo staan bekend als de ‘groentjes’. Het uniform is deel van het DNA van de school. Dat is trouwens ook het geval in die andere uniformschool van Gent, het Sint-Pietersinstituut. Dat zijn de ‘blauwkes’. De ouders noch de leerlingen willen hun uniform voor geen geld van de wereld missen.

Net als in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad zijn er in Antwerpen ‘blauwtjes’. Het uniform van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof komt voort uit traditie, maar staat ook symbool voor gelijkheid. Afschaffen is er niet aan de orde. “Als we anti-uniformdagen inplannen, krijgen we de feedback van ouders dat dat voor hen echt niet hoeft”, stelt directrice Machteld Vanhulle. Katelijne Pickery, haar collega bij de ALS-scholen, ziet ook alleen maar voordelen. “Het beschermt de leerlingen die het financieel wat minder hebben. Het uniform is het visitekaartje van onze school.” In beide Antwerpse scholen worden de regels wel bijgestuurd als de mode verandert.

Volledig scherm De Sint-Ludgardisscholen hebben zelfs een bijnaam overgehouden aan hun uniform. © Sint-Ludgardis

Samenhorigheid en gelijkheid

De Vlaams-Brabantse scholen in Overijse en Dilbeek schrikken ook niet van de commotie in Brugge. Het Dilbeekse Regina Caelilyceum legt geen strikt uniform op, maar kiest wel voor uniforme kleuren. De school bevraagt de ouders en leerlingen daar regelmatig over, en ziet geen reden om de kledijregels af te schaffen, integendeel. “Hier vormen de uniforme kleuren een bepaald herkenningspunt. Het zorgt voor een gemeenschappelijke identiteit en verbondenheid, en maakt deel uit van wie we zijn.” Bij Sint-Ignatius, een internaat in Overijse, zijn ze wel iets strenger. Daar voorzien ze sinds de oprichting in 2015 een uniform met het logo van de school op, maar ze volgen de redenering van het Regina Caeli. “Doordat elke leerling hetzelfde gekleed is, ontstaat immers een groter gevoel van samenhorigheid.”

Volledig scherm Sportschool VILO vindt dat het uniform staat voor gelijkheid. © Joke Couvreur

Hetzelfde verhaal horen we in het West-Vlaamse Meulebeke. Sportschool VILO biedt daar een schooluniform aan via de webshop en dat is een verplichte outfit. “Het is net de sterkte van de school. Het is een meerwaarde, je creëert een groepsgevoel en het benadrukt gelijkheid”, zeggen ze daar. Dat het schooluniform nieuwe leerlingen zou afschrikken, zoals ze in Brugge stellen, geloven ze zelfs niet. “We zijn dan ook niet van plan om iets aan die regels te veranderen”, besluiten ze.

