Van musea tot oorlogsbegraafplaatsen: hier ontdek je het oorlogsverleden in Vlaanderen

vlaanderenOp 11 november is het Wapenstilstand, de dag waarop we de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdenken. In heel België worden dan tal van plechtigheden georganiseerd, maar je kan ook allerlei andere activiteiten meepikken rond het thema. Wij selecteerden per provincie enkele bezienswaardigheden en activiteiten waar je het oorlogsverleden in de ogen kijkt.

VLAAMS-BRABANT

Koninklijk Legermuseum in Brussel

Volledig scherm De vliegtuigen zijn de pronkstukken van het Legermuseum © photo_news

In het Brusselse Jubelpark vind je het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Het museum gaat veel verder dan enkel en alleen de twee Wereldoorlogen. Men loodst je er doorheen twaalf eeuwen militaire geschiedenis. Zo ontdek je alles over het leger, van het middeleeuwse harnas tot de F16-vliegtuigen die binnenkort definitief zullen verdwijnen. Daarnaast heeft het museum ook tal van uniformen, wapens en zware gevechtsuitrustingen in haar collectie. De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog is de grootste van België, maar ook uit de Eerste Wereldoorlog is er heel wat te zien. De Luchtvaarthal is dan weer het absolute paradepaardje. Daar zie je meer dan 130 vliegtuigen uit het verleden.

Waar? Jubelpark 3, Brussel

Wanneer? Open van dinsdag tot zondag van 9 tot 17 uur

WEST-VLAANDEREN

Hooge Crater Museum in Zillebeke

Volledig scherm Museum De Hooge Crater in Zillebeke © Henk Deleu

Het Hooge Crater Museum is een privaat museum over de Eerste Wereldoorlog. In het museum vind je de verzameling van curator Niek Benoot en van Philippe Oosterlinck, een gepassioneerd verzamelaar van oorlogsmateriaal uit WOI. Naast de realistische reconstructies van oorlogstaferelen, zijn de collectie wapens, uniformen en foto’s zeker het bekijken waard. Om de Duitse stelling aan het Hooge in Zillebeke uit te schakelen, graven de Britten in de zomer van 1915 een tunnel waarin ze 1700 kg springstof tot ontploffing brengen. Het gat dat zo in grond onstaat, wordt tot ‘Hooge Crater’ gedoopt.

Waar? Meenseweg 467, Zillebeke

Wanneer? Open van woensdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 21 uur

OOST-VLAANDEREN

Themawandeling op de Westerbegraafplaats in Gent

Volledig scherm Westerbegraafplaats in Gent (archiefbeeld). © Wannes Nimmegeers

Om een oorlogsbegraafplaats te bezoeken moet je niet noodzakelijk naar West-Vlaanderen gaan. Ook in Oost-Vlaanderen vind je er heel wat terug. Op de Westerbegraafplaats in Gent rusten ongeveer 200 Belgische en evenveel Britse soldaten uit beide wereldoorlogen. Ook een tiental Fransen, Italianen en Russen vonden er hun laatste rustplaats. Als bezoeker vind je op de Wetserbegraafplaats verschillende themawandelingen voor zowel volwassenen als kinderen. Terwijl je wandelt in de groene omgeving, ontdek je de verhalen van de gesneuvelde soldaten.

Waar? Palinghuizen 143, 9000 Gent

Wanneer? De begraafplaats is geopend van 8 tot 17.30 uur

LIMBURG

Duitse Militaire Begraafplaats in Lommel

Volledig scherm Duitse Militaire Begraafplaats. © Toerisme Lommel

De Duitse Militaire Begraafplaats is de grootste West-Europese begraafplaats uit de Tweede Wereldoorlog. In het bosrijke Kattenbos liggen 39.111 soldaten begraven. De meesten waren Duitse soldaten. Herdenk de twee grote oorlogen terwijl je langs eindeloze gravenrijen wandelt en de verhalen ontdekt van iedereen die hier begraven ligt. Na je bezoek aan de begraafplaats kan je je weer aansterken in de brasserie ‘Hof Ten Vrede’.

Waar? Dodenveldstraat 30 in Lommel

Wanneer? Open van 9 tot 17 uur

ANTWERPEN

Kazerne Dossin in Mechelen

Volledig scherm Kazerne Dossin in Mechelen. © BELGA

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrokken vanuit de Dossin Kazerne in Mechelen duizenden Joden richting de concentratiekampen. Maar ook de Eerste Wereldoorlog wordt in de Dijlestad niet vergeten. Om 11 uur is er een requiemmis in de Sint-Romboutskathedraal. Vervolgens gaat het naar het ‘Monument van de Gesneuvelden’ op het Sint-Romboutskerkhof voor een officiële herdenkingsplechtigheid. Van daaruit vertrekt er daarna een optocht naar het Mechelse stadhuis.

Kazerne Dossin is op dit moment een museum en onderzoekscentrum over de Holocaust en mensenrechten. In het museum vind je getuigenissen van uitsluiting, discriminatie en massageweld, maar ook van hoop en verzet. Je staat er stil bij schendingen van mensenrechten, vroeger en nu.

Waar? Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen

Wanneer? Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 9.30 tot 17 uur

