Van lopen voor het goede doel tot carnavalsgekte: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

OPROEP. Supporter jij ook voor onze Rode Duivels? Deel jouw foto’s en video met HLN

Vandaag is het erop of eronder voor onze Rode Duivels op het WK voetbal in Qatar. Om 16 uur speelt België er de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië. Slaagt onze nationale ploeg erin om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales of eindigt het tornooi na de poulefase?

1 december