Van Leuven en Vrienden nemen afscheid na 50 jaar Bakkersfamilie richtte in 1969 een eigen harmonieorkest op Toon Verheijen

14 december 2018

18u29 2 Een van de meest legendarische orkesten uit de Kempen neemt in het voorjaar van 2019 definitief afscheid. Het Van Leuven & Vrienden Combo ontstond in 1969 in de bekende bakkersfamilie. Ze schopten het ooit zelfs tot de nationale televisie. “Als de voorkoop zo doorgaat, zijn we uitverkocht nog voor de jaarwisseling. Misschien moeten we dan een tweede afscheidsconcert geven”, knipoogt Staf Van Leuven.

Het was 1969 toen in de schoot van de familie Van Leuven, een echte bakkersfamilie want op het hoogtepunt telden ze maar liefst veertien bakkerijen (nu nog eentje in Halle-Zoersel), een harmonieorkest werd opgericht. Maar om het met een cliché te zeggen : aan alle mooie liedjes komt een eind. “Onze leadzanger en gitarist is 85 jaar geworden en heeft onlangs een zware operatie moeten ondergaan”, vertelt Staf Van Leuven. “Hij stelde voor om volgende zomer er definitief een punt achter te zetten. Maar omdat we in het voorjaar exact vijftig jaar bestaan, leek het ons leuker om het dan te doen. De kaartenverkoop loopt als een trein. Als het zo blijft doorgaan, zijn de kaarten voor kerstmis de deur uit. We hebben het er nog niet over gehad, maar misschien komt er dan nog wel een bisconcert”, lacht Staf Van Leuven.

Echo

Bij de start in 1969 telde het harmonieorkest negentien spelende leden, vier majorettes en één vlaggendrager. Allemaal telgen van de familie Van Leuven. “En ze schreven geschiedenis, want ze schopten het zelfs tot het beroemde en beruchte televisieprogramma Echo (een beetje vergelijkbaar met Afrit 9 en Man Bijt Hond, red). Eucharistievieringen, muziekavonden met koren en bevriende verenigingen van buiten Rijkevorsel: we deden het allemaal.” Tot 1977 bleef het orkest exclusief voor leden van de familie Van Leuven, maar dat jaar werd de deur ook opengezet voor muzikale vrienden. “We kregen toen ook de medewerking van Marcel Denies die bij de BRT-orkest van Francis Bay de lead-sax was. Onder zijn impuls groeide het orkest uit tot 32 muzikanten en werden echt wel memorabele muziekavonden georganiseerd. Vooral in Rijkevorsel, maar we moesten ook regelmatig uitwijken naar de Warande in Turnhout omdat onze zaal te klein was. Het werden muziekavonden met gekende namen als Henk Van Montfoort, Will Ferdy, Nicole en Hugo, de familie Neefs, Guy Depré.”

Einde

In 1998 kwam er een einde aan het verhaal door gezondheidsproblemen van de leider van de groep, maar nog geen jaar dook het orkest weer op. “Toen weliswaar met een kleinere bezetting (combo) maar met evenveel enthousiasme”, vertelt Staf Van Leuven. “Bij allerhande plechtige en aangename gelegenheden konden wij nog steeds een uitgebreid repertorium aanbieden dixielandmuziek, Cowboy, Ramblers, Louis Neefs in Concert, Kerstsfeer, Glenn Miller Story, James Last Party en andere meezingers. We zijn toen vooral langs rusthuizen en dergelijke getrokken of traden op voor verenigingen als KVG, Samana, Femma, Okra en nog vele andere verenigingen, niet alleen in Rijkevorsel, maar ook ver daarbuiten. Nu komt er weer een einde, maar het zal echt wel het laatste zijn.” Het optreden vindt plaats op 9 februari in zaal ’t Centrum.