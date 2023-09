Van gruwelijke moord op drie missionarissen tot frauduleuze advocaten: deze zaken staan op de agenda in de rechtbanken van Vlaanderen

Drugskoningen ‘Bolle Jos’ en Flor Bressers

Volledig scherm Links: Flor Bressers. Rechts: Bolle Jos Leijdekkers © Photo News / Politie Nederland

Op 7 september zal de correctionele rechtbank een zaak inleiden tegen een criminele drugsorganisatie die onder meer gelinkt wordt aan een uithaling van een partij cocaïne in de zomer van 2020. Daarbij werd een brandwacht van een havenbedrijf zwaar toegetakeld. De man werd opgesloten in een container en stevig aangepakt, maar wist te ontsnappen. Hij sprong in het water en werd uit het water gehaald door de bemanning van een ander schip. De organisatie zou geleid worden door ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Ook Flor Bressers, bijgenaamd de ‘Vingerknipper’, kwam tijdens het onderzoek in beeld. Er staan in totaal dertig beklaagden terecht.

Oplichting door influencer Soraya S.

Volledig scherm De baby van influencer Soraya S stierf in 2019 nadat hij in kritieke toestand werd aangetroffen in een hotel in Sint-Gillis © RV

Op 18 september kan Soraya S. zich eindelijk zelf verantwoorden voor het oplichten van talloze van haar volgers. De vrouw is een beroemde influencer. Beroemd werd echter berucht in november vorig jaar toen ze 3 jaar cel kreeg. Ze had talloze producten — eerst make up, daarna gsm’s — verkocht aan haar volgers zonder de waren te leveren. Omdat ze — volgens het parket — spoorloos verdwenen bleek werd ze bij verstek veroordeeld. Uiteindelijk bleek ze in Vilvoorde, nota bene naast het commissariaat, te wonen en had ze zich van datum vergist waardoor ze haar rechtszaak gemist had. Daarom krijgt ze nu op verzet een tweede kans. In onze krant verdedigde ze zich al uitgebreid. Benieuwd of de rechter haar argumenten slikt.

Leden van Schild & Vrienden voor de rechter wegens racisme en negationisme

Volledig scherm Jihad Van Puymbroeck (links), social mediamanager van de VRT, stelde zich burgerlijke partij tegen Dries Van Langenhove (rechts) en zijn organisatie © BELGA / Photonews

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vijf jaar na de reportage van Pano, waarin aan het licht gebracht werd dat er racistische en antisemitische berichten gedeeld werden in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden, zullen zeven leden van de rechts-conservatieve jongerenbeweging, waaronder ook Dries Van Langenhove, voor de strafrechter verschijnen. Van Langenhove en de zes andere beklaagden riskeren in theorie een effectieve celstraf voor negationisme en racisme.

Maar waarom duurde het zo lang om de zaak voor de rechtbank te brengen? Een aanslepende procedureslag, zo blijkt. Het onderzoek zelf duurde al twee jaar, maar dat bleek slechts het begin van de beslommering te zijn. Er volgde nog een onderzoeksrechter die werd gewroken, de KI die werd beschuldigd van partijdigheid en beroep dat werd aangetekend tegen de eindbeslissing van de raadkamer. Op 12 september wordt er gepleit in de zaak.

Groot proces tegen 21 mensensmokkelaars in Brugge

Volledig scherm De mensensmokkelbende stuurde vluchtelingen in bootjes de Noordzee op © RV/AHK

Al in de eerste week van het gerechtelijk jaar wordt in de correctionele rechtbank van Brugge een groot dossier gepleit waarin 21 verdachten zich moeten verantwoorden voor mensensmokkel. Het gaat om één van de grootste zaken in zijn soort die in Brugge behandeld worden.

Het proces komt er na een groot internationaal onderzoek naar mensensmokkel met bootjes. Zo werden op dinsdag 5 juli 2022 in de regio rond het Duitse Osnabrück liefst 36 huiszoekingen uitgevoerd door zowat 550 Duitse agenten en een 12-tal leden van de federale gerechtelijke politie. In totaal verrichtten zij 18 arrestaties en namen ze 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten in beslag.

Tijdens het verdere onderzoek werden uiteindelijk 21 verdachten geïdentificeerd. Zij worden ervan verdacht op z’n minst samengewerkt te hebben met een bende die transmigranten de oversteek van de Belgische of Noord-Franse kust naar het Verenigd Koninkrijk liet maken in gammele bootjes.

Voor de pleidooien worden drie dagen uitgetrokken: 6, 7 en 8 september. Door de omvang van de zaak zal die ook voorkomen in de assisenzaal.

Zes beklaagden staan terecht voor hun rol bij drugsdode in Peer

Volledig scherm De politie en hulpdiensten waren op 16 oktober 2022 massaal aanwezig in de Solveldstraat in Bilzen nadat de zestiger de polsen van zijn ex had overgesneden. © VTM

De nacht van 13 op 14 mei 2022 in een woning in Peer. Een 35-jarige man uit Meeuwen komt in verdachte omstandigheden om het leven nadat een drugsfeestje aardig uit de hand liep. Een wetsarts en toxicoloog voerden onderzoek naar het overlijden en stellen vast dat de jonge dertiger overleed aan een overdosis GHB. Een spijtig ongeval? Toch zullen zes beklaagden op vrijdag 8 september terecht staan in de correctionele rechtbank van Hasselt voor hun betrokkenheid bij het sterfgeval.

De aanwezigen zouden het slachtoffer, in plaats van hem te helpen, namelijk vol gekribbeld hebben met stift en beelden gemaakt hebben die later op sociale media circuleerden. Terwijl de man vocht voor zijn leven, ging het feestje zonder slag of stoot door. Pas toen het bij de aanwezigen duidelijk werd dat de dertiger geen teken van leven gaf, werden de hulpdiensten gecontacteerd. Deze kwamen nog ter plaatse, maar zelfs hun hulp kon niet meer baten.

De zes beklaagden worden veelal verdacht van schuldig verzuim, aangezien ze de man aan zijn lot overlieten. Een 41-jarige man wordt ook verdacht van het verschaffen van de dodelijke GHB. Alle zes de beklaagden zijn reeds bekend bij het gerecht voor eerdere (drugsgerelateerde) feiten.

