Van Eyken neemt nieuwe advocaat onder de arm Moordzaak start op 3 juni WHW

08 januari 2019

15u01 0 Vlaams Parlementslid en oud-burgemeester van Linkebeek Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. hebben nieuwe advocaten aangesteld om hen te verdedigen in het proces over de moord op B.’s ex-echtgenoot Marc Dellea. Dat gebeurde nadat beiden in verdenking waren gesteld omdat ze een dvd met bewijsmateriaal zouden vernield hebben.

Het proces rond de dood op Marc Dellea was al een soap, maar het einde van de saga komt nu toch in zicht. Op 3 juni zal het proces tegen het Vlaams parlementslid en zijn nieuwbakken echtgenote van start gaan. De twee staan terecht voor de dood van de 45-jarige Marc Dellea, de toenmalige echtgenoot van Sylvia B., die de minnares van Van Eyken was. Op 8 juli 2014 werd hij in zijn appartement te Laken om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend.

Vernielde DVD

Het proces werd al herhaaldelijk uitgesteld wegens problemen met de toegankelijkheid van het bewijsmateriaal en discussies over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. In november werd het proces een zoveelste maal uitgesteld nadat bekend raakte dat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek had geopend voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut, nadat in oktober 2017 een dvd met opnames van de bewakingscamera’s vernield werd op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank. In het kader van dat onderzoek werden Van Eyken en Sylvia B. ook in verdenking gesteld van sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut. Naar aanleiding daarvan hebben de oorspronkelijke advocaten van Christian Van Eyken en Sylvia B. zich teruggetrokken en hebben de twee verdachten nieuwe advocaten aangezocht. Die zullen hen nu bijstaan op het proces dat op 3 juni begint. Christian Van Eyken wordt nu bijgestaan door meester Laurent Kennes, Sylvia B. door meester Marc Preumont.