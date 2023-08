Van een oogkliniek tot een tramstation: ook op deze opvallende plekken reed ooit een wagen binnen

In Herentals is donderdagmiddag een 95-jarige vrouw de showroom van een Toyota-garage binnengereden. Dergelijke opmerkelijke ongevallen blijken wel vaker voor te vallen in Vlaanderen. Net als de locaties zijn ook de oorzaken uiteenlopend: van een verkeerde handeling met de versnelling tot het vergissen van pedaal. Wij maakten een overzicht van de meest opvallende ‘drive-ins’ in Vlaanderen.

Voor het onderhoud van je wagen moet je in de garage zijn, maar met je auto in de showroom rijden, is niet meteen de bedoeling. Het overkwam een 95-jarige bestuurster in Herentals. Tijdens het parkeren aan Toyota-garage De Bie vergiste de vrouw zich vermoedelijk van pedaal, waardoor de auto verder reed en dwars door de vitrine in de showroom belandde. De bestuurster liep lichte verwondingen op en één van de auto’s in de garage raakte licht beschadigd.

Volledig scherm De auto van de 95-jarige bestuurster kwam tot stilstand in de showroom © RV

De juiste pedaal indrukken blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Ook in Ursel bij Aalter vergistte een beschonken vrouw zich tijdens een manoevre, waarna ze zich een weg baande in de vitrine van Apotheek Dedeyne. Een apotheek in Eeklo maakte enkele jaren iets gelijkaardigs mee. De 79-jarige Godelieve Criel reed daar de etalage aan diggelen met haar Mercedes. “Ik reed zeker niet te snel. Maar het is een automatische versnellingsbak en ik heb mij denk ik vergist van pedaal”, klonk het toen.

Hetzelfde verhaal klonk vorig jaar in Wemmel. Daar beleefden zes patiënten en enkele personeelsleden de schrik van hun leven toen een auto in de wachttruimte van oogkliniek Focus Eye knalde nadat ze de verkeerde pedaal indrukte. Dankzij het sterke veiligheidsglas bleef de schade gelukkig beperkt. Ook in Koksijde veroorzaakte een vergissing van pedaal heel wat schade. Door het misverstand reed een 79-jarige bestuurster plots de ingang van de Aldi binnen, waar net haar eigen vriendin buitenkwam. Die laatste, een vrouw van in de tachtig jaar, kreeg de glazen ingangsdeur op zich.

Misverstand

Van een verkeerde pedaal tot een foute versnelling. In Sint-Niklaas belandde een vrouw met haar Jaguar in de etalage van een wassalon nadat ze haar automatische versnelling in achteruit had gezet toen ze op het gaspedaal duwde. De auto knalde door een glazen vitrine en ramde ook nog een stuk muur. De brandweer moest ter plaatse komen om de gevel te stutten. De bestuurster bleef zelf ongedeerd maar was wel in shock.

Volledig scherm De vrouw reed de premetrotunnel binnen aan het Meiserplein en reed helemaal door tot aan het station Diamant. © Weirdthingsbrussels

Een misverstand is snel gebeurd. Dat bleek ook in april dit jaar in Brussel. Daar belandde een autobestuurster ‘s nachts met haar wagen op de tramsporen aan het Meiserplein. De vrouw reed door tot het station Diamant. “De bestuurster heeft zich vermoedelijk vergist en is in plaats van de tunnel voor de wagens de premetrotunnel ingereden”, aldus MIVB-woordvoerster Cindy Arents.

Ook heel wat handelszaken kregen al te maken met een onverwachte drive-in. Zo reed in Lebbeke afgelopen juli een bestuurder met zijn wagen in de vitrine van sportwinkel TopSport. De schade aan de winkel was bijzonder groot, maar gelukkig raakte niemand gewond. Enkele maanden eerder veroorzaakte in Brugge een 27-jarige man heel wat schade aan verf- en decoratiewinkel Collumbien. De twintiger verloor de controle over het stuur, kon een aanrijding niet meer voorkomen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de vitrines.

Vluchtmisdrijf

In Ieper knalde een auto tegen de gevel van een Veritaswinkel op de Grote Markt. De twee 18-jarige inzittenden uit Ieper vluchtten weg, maar konden opgepakt worden. De chauffeur bleek niet over een rijbewijs te beschikken. Ook in Koekelare pleegde een bestuurder vluchtmisdrijf, nadat hij met zijn auto tegen de gevel van een foto- en telecomwinkel was gereden. Eigenaar Marc Vinckier liep meteen naar buiten toen hij de knal hoorde, maar een wagen was nergens te bespeuren.

Ook alcohol blijkt vaak de boosdoener. Vorig jaar reed een 19-jarige man uit Ieper tegen de voorgevel van Più Bella, het didactisch kapsalon van de school Immaculata. De bestuurder had te veel gedronken. Hij moest z’n rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen. De auto en het kapsalon waren zwaar beschadigd, maar gelukkig raakte niemand gewond.

Helaas loopt een ongeval niet voor iedereen goed af. In Aaigem bij Erpe-Mere reed begin dit jaar een bestuurder met zijn lichte bestelwagen in een vier jaar oude carport. De chauffeur van de bestelwagen kwam er met wat schrammen en blauwe plekken vanaf. “Erger is het gesteld met ons konijntje, dat in de voortuin zat in een hok. Het arme diertje heeft de aanrijding niet overleefd”, treurden de bewoners Berlinde en Valery.

Volledig scherm Erpe-Mere: De carport werd volledig vernield. © Frank Eeckhout

