Van een half miljoen lampjes bij de ene tot tientallen bomen bij de andere: op ronde langs de mooiste kersthuizen van Vlaanderen

Limburg

Volledig scherm Het kersthuis in Kozen is niet te missen. © Karolien Coenen

We starten onze ronde in Limburg. De 48-jarige Natalina uit Nieuwerkerken heeft zich volledig laten gaan: 60.000 lampjes, een pianospelende vos, een 107 jaar oude slee... “Vorig jaar was het buiten gedecoreerd als een peperkoeken huisje en vroeg iedereen ‘mag ik de binnenkant eens zien’?”, vertelt ze. “Een heel jaar lang schuim ik tweedehandssites, winkels en beurzen af op zoek naar mooie kerstversiering”, gaat ze verder. “In juli ben ik begonnen met decoreren. Aan de hal heb ik drie weken gewerkt en dan ben ik aan de woonkamer en de veranda begonnen. Toen het buiten 35 graden was, stond ik hier onder die glazen koepel kerstballen op te hangen. Geen lachertje!”, klinkt het. “De kerstboom is steevast als laatste aan de beurt. Al staat ook die al van begin september te pronken.”

Waar? Wouterveld 103, Kozen (Nieuwerkerken)

Volledig scherm Jurgen Bollen (31) in Alken. © Karolien Coenen

En zoals elk jaar schittert ook het grote kersthuis van Jurgen Bollen (31) uit Alken weer in al zijn glorie. Het is al de tiende keer dat hij zijn huis heeft omgetoverd. “Zelf volg ik kersttrends heel nauw op. In december vorig jaar wist ik al welke kerstdecoratie dit jaar populair ging zijn. Ik heb alle decoratie dus al in januari besteld en al een heel jaar lang ben ik mijn kersthuis aan het ontwerpen. De hal van dit jaar is al klaar sinds Pasen.”

Verder steekt de Alkense kerstfanaat ook bijzonder veel moeite in mooie kerstverlichting. “Elke kerstboom in mijn huis telt bijvoorbeeld al 5.000 kerstlichtjes. Veel, hé? Ik ben me daarvan bewust, maar ik vind het belangrijk dat je geen enkel draadje in de boom ziet. Ik wikkel de verlichting dus tak per tak in de boom. In totaal telt mijn kersthuis zeker 500.000 kerstlichtjes. Hoeveel speciale kerstbollen en andere decoratie ik heb, kan ik niet zeggen. Vroeger kon ik daar nog een aantal op plakken, maar nu niet meer.”

Waar? Koutermanstraat 19 (Alken)

Antwerpen

We steken de provinciegrens over naar Antwerpen, waar je in het Antwerpse polderdorp Berendrecht een compleet kerstdorp vindt in... het serviceflatje van Rita (81) en Désiré (79). Ze zijn altijd al into kerst geweest. Zo’n drie jaar geleden verhuisden Rita en Désiré naar een servicewoning in Berendrecht. Daar kreeg de ‘kerstmicrobe’ hen pas écht te pakken. “De schoonzoon van een vriendin vertelde ons over een winkel in Nederland waar je miniatuurtjes voor een winterdorp — figuurtjes, kerstboompjes, dieren en andere winterse tafereeltjes — kan kopen”, vertelt Rita. “We waren meteen enthousiast en kochten een mooi assortiment bij elkaar. Jaar na jaar kwamen er beeldjes bij. Genoeg om een fraai winterdorp mee te bouwen.”

In totaal drieënhalve week bouwden Rita en Désirée aan het winterdorp in hun living. En toegegeven, het resultaat is verbluffend. Honderden figuurtjes, een treinstation, een fontein, een reuzenrad, een brouwerij, verschillende fabriekjes, de woning van de kerstman himself, en zelfs een heuse kabelbaan: aan alles hebben ze gedacht. Ook aan de afwerking. Het dorp is versierd met witte dons (“dat is sneeuw”) en aan de randen prijkt een strookje mos (“zelf geplukt”).

Waar? Berendrecht

Volledig scherm Frank Smet bij zijn kerstdorp. © Tessa Kraan

De sacristie van het heemmuseum in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem wordt dezer dagen opnieuw ingepalmd door het gigantische miniatuurkerstdorp van Frank Smet (72). Tussen de 25 en de 30 vierkante meter groot, schat hij zelf, en opgevuld met meer dan 400 popjes, huisjes en diertjes. “Je komt ogen te kort om alles te kunnen zien”, glundert de bouwer. Een waar monnikenwerk was het, om al die prachtige, knusse tafereeltjes op te bouwen. “We zijn er een volle maand mee bezig geweest.” Die ‘we’, dat zijn Frank en zijn vrouw Maria (72). Het koppel houdt er een duidelijke taakverdeling op na. “Ik mag aangeven, maar ik mag niets zetten”, zegt Maria. “Dat laat ik aan Frank over. Ik zorg wel voor de afwerking met papier-maché. En achteraf zeg ik wat ik mooi vind en wat er beter kan. Het mooist vind ik de huisjes die bewegen, zoals de molentjes.”

Waar? Sint-Bernardusabdij 4, Hemiksem

Het huis van Carla (55) en Guy (54) langs de Achterstraat in Sint-Antonius Zoersel verkeert ook alweer in kerststemming. Maar liefst 9.552 flikkerende lichtjes zorgen voor magische taferelen. Vanaf 9 december staan iedere vrijdag, zaterdag en zondag om 18 uur, 18.30 uur en 19 uur weer lichtshows met visuele effecten en kerstmuziek gepland.

Waar? Achterstraat, Sint-Antonius Zoersel

Volledig scherm Nancy en André in hun kersthuisje in Meer. © Toon Verheijen

Ongeveer twintig kilometer – in Meer – verder vind je dan weer het kersthuis van André (76) en Nancy (57). Langs de buitenkant kan je al niet ontkennen dat ze een ware liefde hebben voor Kerstmis, maar eens ze je binnenlaten, gaan de meeste monden nog meer open. Treintjes en carrousels in sneeuwrijke decors. Skiliften, engeltjes, een grote ijsbeer, miniatuur kermisattracties, 62 soldaten van de Notenkraker en 104 lichthuisjes. Ze staan er nog allemaal. Buiten in de tuin wordt het Oude Testament uitgebeeld en staan er verschillende grote en kleine beelden die de kerststal uitbeelden. “Alles samen toch weer iets meer dan 250 stukken decoratie”, knipogen André en Nancy.

Waar? Lokbosstraat, Meer (Hoogstraten)

Oost-Vlaanderen

In Gent hebben Peter (40) en Mira (41) de deuren geopend van hun extravagante kersthuis. Ze versieren hun huis al sinds 2008, sinds ze in de Groenstraat kwamen wonen in Oostakker. “We zijn toen begonnen met wat rendieren in de tuin en lichtjes errond”, vertelt Peter. Dat viel meteen in de smaak bij de buren. Het jaar erna hebben we ook de ramen versierd. Elk jaar werd dat uitgebreider en uitgebreider, wat telkens meer kijklustigen opleverde. Sinds een jaar of zes halen we echt alles uit de kast.”

Dit jaar staan er meer dan twintig kerstbomen uitgesteld – gewone groene maar ook fluoroze exemplaren. In de hoek van de woonkamer werd een winterdorp gebouwd – compleet met een bewegende kabelbaan en verlichte huizen. Verspreid over het huis en de voortuin staan ook rendieren, sneeuwmannen, notenkrakers, elfen en andere figuren. Hoeveel lichtjes er ophangen in totaal? Te veel om te tellen. “In elke boom hangen 4.000 tot 8.000 lichtjes. Buiten hangen er zeker meer dan 50.000 op, maar dat aantal is niet belangrijk voor ons. We doen dit niet omdat we het huis met de meeste lichtjes willen zijn, het gaat ons om de gezelligheid. Vandaar de naam ‘het Oostakkers Kerstsfeerhuisje’, met de nadruk op sfeer. We willen mensen gelukkig maken, geen wedstrijd winnen.”

Waar? Groenstraat 282, Oostakker (Gent)

Volledig scherm Ana Marques voor haar gigantische kerststal. © Wannes Nimmegeers

En ook bij Ana Marques (65) in Gent staat het vol kerstfiguren. Ze kocht figuren op rommelmarkten, tweedehandssites en kringloopwinkels. Ze heeft een bijzonder diverse verzameling, met figuren uit Peru, Portugal, Zuid-Korea, China en nog zoveel andere landen. Sommige van die figuren zijn slechts enkele centimeters groot, andere reiken tot aan haar knie. “In totaal heb ik zo’n 1.200 ‘menselijke’ figuren, meer dan 400 dieren en 300 huisjes. En dan zijn er nog de attributen, zoals bomen en struiken.”

Waar? Stuur een mailtje naar fam_vanhuylenbroeck@hotmail.com

Liefhebbers van verlichte kersthuizen kunnen ook eens passeren in de wijk ’t Stroomken in Zingem. Al jaren verbaast Steve Vanden Neste niet alleen voorbijgangers, maar lokt hij ook liefhebbers van ver buiten de regio naar de opvallende kerstversiering in de voortuin van zijn woning. “Dit jaar ben ik in juli begonnen met de planning. Dat is schetsen maken, bekijken hoe ik de lichtcircuits zal samenstellen en aansluiten. Sommige lampjes blijven branden, anderen gaan aan en uit volgens een bepaald patroon. En dan zijn er ook pixels, dat zijn lichtjes die het ritme volgen van de muziek. Ik heb op de computer een show van veertig minuten geprogrammeerd, waarbij ik in elk liedje bijna per seconde bepaal welke verlichting aangaat. Dat is monnikenwerk, maar ik heb het ervoor over. Want het moet kloppen. Het is meer dan wat lampjes buiten zetten, hé”, knipoogt de Zingemse kerstfreak.

Waar? ’t Stroomken, Zingem (Kruisem)

Volledig scherm Jempi's Kersthuisje in Olsene © Wannes Nimmegeers

Eén van de meest indrukwekkende kersthuisjes van het land staat nog steeds in Olsene, bij Zulte. Jean-Pierre Tytgat en zijn vrouw Marleen De Groote hebben kosten noch moeite gespaard om hun bezoekers opnieuw te laten genieten van een visueel spektakel. Zelfs aan de afsluiting flikkeren ontelbare lichtjes, dus parkeren aan Jempi’s Kersthuisje hoeft ook al niet in het donker te gebeuren. Een rode loper begeleidt de bezoekers langsheen een parcours waar levensgrote kerstmannen en notenkrakers op wacht staan. Nieuw dit jaar zijn de gigantische paddenstoelen en de acht meter hoge Eiffeltoren werd omgebouwd tot een draaiende windmolen. Verborgen geluidsboxen spelen non-stop vrolijke kerstdeuntjes en wie de binnentuin bereikt, zet een sneeuwmachine in gang die met de dwarrelende vlokjes de totaalbeleving compleet maakt. Via knoppen breng je in een kleine kerstchalet enkele poppen letterlijk aan het dansen.

Waar? Heirweg 22, Olsene (Zulte)

Volledig scherm Heinz en Hilde in hun winterbar. © Anthony Statius

In Eke staat dan weer een heel gezellig kersthuisje. Heinz (55) en Hilde (54) openden vorige week voor de vijftiende keer Het Verlicht Kersthuisje en de opbrengst gaat opnieuw naar het Kinderziekenhuis van het UZ Gent.

Waar? Steenweg 292, Eke (Nazareth)

Volledig scherm Het kersthuisje in Overmere zorgt voor de nieuwe single van Diego Trivier (midden). © Geert De Rycke

In Overmere sieren maar liefst 140.000 lampjes het kersthuisje van Ria en Freddy. Zanger Diego Trivier heeft er eind november de videoclip van zijn nieuwe kerstsingle opgenomen.

Waar? Overmere (Berlare)

