Van een dubbele partnermoord door vergiftiging tot de moord op de jonge agente Kitty: dit zijn de vijf meest gelezen straffe misdaadverhalen

vlaanderenDe 63-jarige Myriam vermoordde in 2012 haar eigen moeder omdat ze aasde op haar erfenis. En moordenaar Kris slaagde er in 2011 in om een nieuw gezin te starten met een rottend lijk – overigens dat van zijn eigen kersverse bruid – in zijn kelder. Onze regiojournalisten reconstrueren elke week een straf misdaadverhaal van de laatste vijftig jaar.

Een moord die het hele land schokte, was die op de 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Het leek een geschiedenisloze nacht te worden, die vierde december in 2007. Kitty heeft samen met haar collega Peter Van Stalle nachtdienst bij de politie van Beersel. Ze is haar laatste dagen aan het kloppen. Op 1 januari kan ze in haar thuisstad Leuven aan de slag bij de politie. Ze kijkt er enorm naar uit want Beersel, waar ze enkele maanden gestationeerd was, vond ze te rustig. “Het hol van Pluto”, noemde ze het wel eens. Om in slaap te vallen. Tot er een telefoontje over enkele verdachte mannen, die aan een wagen morrelden, binnenkwam bij de telefooncentrale van de Beerselse politie. Of hoe een banale inbraak, waarbij alles tegenstak voor de gangsters, het leven zou kosten aan een jonge geliefde agente.

Volledig scherm Kitty Van Nieuwenhuysen. © Photo News

Voor het onwaarschijnlijke verhaal van de ‘keldermoord’ in Herenthout moeten we terug naar 2011. Kris Groffen (toen 36) en Vanessa Luyks (30) geven elkaar in maart het jawoord. Maar lang duurt hun huwelijksgeluk niet. Hij wurgde nog geen twee maanden later zijn kersverse bruid en dumpte haar lijk in de kelder. Vervolgens haalde hij doodleuk een nieuwe vrouw en drie kinderen in huis, die ondanks de vliegenplaag maandenlang niets in de gaten hadden. Het lijkt op een onwaarschijnlijk scenario van een Hollywoodfilm, maar het is het waargebeurde verhaal van psychopaat Kris Groffen uit Herenthout. “Ik wilde haar wel begraven, maar viel achterover van de stank”, verklaarde hij later.

Volledig scherm Kris Groffen (rechts) wurgde zijn vrouw in hun woning in de Langstraat in Herenthout. © VDV/WTW

Ex-apotheker Marc Van Overschelde (53) wordt op 7 oktober 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf nadat het hof en de jury van het Gentse hof van assisen hem schuldig bevonden aan dubbele partnermoord door middel van vergiftiging. Hij gaf uiteindelijk toe één moord gepleegd te hebben, die op zijn toenmalige partner Veerle Criel in 2013. Tot op vandaag blijft Van Overschelde ontkennen iets te maken te hebben met de dood van Hanane Jouami (34) in 2009, met wie hij toen getrouwd was. Opmerkelijk is echter dat beide vrouwen om het leven kwamen na inname van een overdosis zware medicatie én dat ze vlak voor hun dood aangaven de relatie te willen stopzetten. Of hoe een ziekelijk jaloerse en narcistische man bijna de perfecte moord pleegde. “En als hij een visum had gekregen, zaten we vandaag met nog een derde moord.”

Volledig scherm Slachtoffers Hanane Jouami en Veerle Criel, en dader Marc Van Overschelde. © RV / Vertommen

Aan haar bed geketend, tape op de mond en broodkorsten rectaal opgestoken. Luciana Vandenbroeck (80) onderging in haar laatste levensdagen een ware lijdensweg. Feiten nota bene gepleegd door haar bloedeigen dochter en haar schoonzoon. Myriam Werbrouck (63) aasde in de zomer van 2012 op de erfenis van haar moeder. Ze schakelde haar ex Freddy Eyletten (58) in om de klus te helpen klaren in Herent. Eyletten vreesde dat hij zijn schoonmoe­der te hard in de keel heeft geknepen. Tot die conclusie komt hij, omdat haar tong op een “verkeerde manier” in haar mond zit, zo bleek uit het verhoor.

Volledig scherm Myriam Werbrouck werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. © Vertommen

15 juli 2011: een pikzwarte bladzijde voor Torhout. Onder zomerse temperaturen genieten een paar honderd mensen buiten aan café Apropoo. Een vechtpartij met twee leden van hiphopbende RAW13 een week eerder zorgt die avond toch voor een gespannen sfeer in de uitgaansbuurt. Als rond 1 uur een donkerrode pick-up op het café afstormt, barst de hel los. Een reconstructie van een dodelijke raid die bij velen in het geheugen gegrift staat. "Het was moorden om te moorden. Ik voelde dat mes door hem gaan, het was alsof je door de boter steekt”, vertelde één van de daders nadien.

Volledig scherm Kevin Derveaux maakte deel uit van de RAW-13 bende die elf jaar geleden een raid uitvoerde op een café in Torhout. © RV/JVK

