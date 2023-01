Van Alexandra en James die zoontje Omélie verloren in kinderopvang tot ex-politicus Björn die dakloos werd: een terugblik op de beste regioverhalen van 2022

vlaanderen6 juli 2022 zal voor veel Antwerpenaren in het heugen gegrift staan door de zware universiteitsbrand die urenlang woedde, Alexandra en James uit het West-Vlaamse Eernegem verloren eind augustus hun zoontje Omélie in de kinderopvang en cafébaas Stefaan kroop door het oog van de naald na extreem zinloos geweld in Aalst. Wij blikken terug op de beste regioverhalen uit heel Vlaanderen van het afgelopen jaar.

Straffe regioverhalen van straffe mensen: wij selecteerden er enkele uit heel Vlaanderen die u vorig jaar zeker gevolgd hebt. En waarvan u wilt weten waar ze nu staan.

Volledig scherm Kelly met haar tweelingzonen Jenko en Ieben uit Eeklo © Wannes Nimmegeers

Wat zou je doen als je kinderen nog maar tien jaar te leven hebben? Met die hartverscheurende keuze worstelt mama Kelly uit Eeklo. Haar tweelingzonen Jenko en Ieben (15) lijden aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte die hun organen geleidelijk beschadigt en waaraan ze ook al haar man verloor. Daarom wil Kelly de bucketlist van haar zonen afwerken, maar dat loopt niet van een leien dakje. “Voor baby’s is het veel makkelijker om geld in te zamelen.”

Volledig scherm Myriam Oris werd zwaargewond van onder het puin gehaald na de gasexplosie in Turnhout © PN/JVN

Vier doden, twee zwaargewonden en achttien appartementen vernield. Oudejaar zal nooit meer hetzelfde zijn in Turnhout na de zware gasexplosie op 31 december 2021. Myriam Oris (67) werd zwaargewond van onder het puin gehaald. Ze lag zes weken in het ziekenhuis en revalideert nog altijd. “Mijn plannen voor oudejaar? Gewoon wat ik vorig jaar eigenlijk wilde doen”, getuigde ze eind vorig jaar.

Volledig scherm James Vandenberghe (29) en Alexandra Bouckhuyt (24), hier met dochtertje Eléonore (2), denken nog dagelijks aan hun zoontje Omélie © Proot/RV

Nog elke avond steken ze zijn nachtmuziekje aan. Op de kast staat een stolp met een gipsen beeldje van zijn handje en voetje. En er gaat geen uur voorbij of Omélie passeert in hun gedachten. Het jongetje stierf vier maanden geleden tijdens zijn middagdutje bij de onthaalmoeder, amper acht maanden oud. Wat er gebeurd is, weten mama Alexandra Bouckhuyt (24) en papa James Vandenberghe (29) uit Eernegem nog altijd niet. “Ik durf onze dochter ook niet meer naar een crèche sturen.”

Volledig scherm Werd Julienne Pauwels (73) vermoord door haar vriend André B. (70) of pleegde ze zelfmoord? © KAR/RV

Pleegde André B. (70) begin vorig jaar de perfecte moord op Julienne Pauwels (73) uit Keerbergen of stapte de zeventiger zelf uit het leven? Aanvankelijk leek het gerecht overtuigd van de schuld van B., levensgezel van het slachtoffer. Maar met diens vrijlating lijkt het parket nu eerder te geloven in die andere piste. En daar heeft stiefdochter Karen (43) het nog altijd moeilijk mee. “André heeft zijn verklaringen meermaals veranderd.”

Volledig scherm Brandweerkapitein Joris Vermeulen (links): “Voor het eerst moesten we het provinciale opschalingsniveau inzetten, omdat we alle hulp konden gebruiken. Uit heel de provincie Antwerpen en uit het Waasland kwam assistentie.” © Wim Hadermann/ Marc De Roeck

Waar was u op 6 juli 2022, toen de universiteit in brand stond? Een vraag die Antwerpenaren elkaar over dertig jaar wellicht nog zullen stellen. De beelden van het woest om zich heen grijpende inferno hebben zich dan ook in geen tijd vastgepind in ons collectieve geheugen. Dat er intussen nog over een toekomst voor het getroffen gebouw gesproken kan worden, dankt de UA aan de vele brandweermannen die die dag uitrukten. “Na twee minuten wist ik: dit is zéér ernstig”, blikt kapitein Joris Vermeulen met ons terug.

Volledig scherm Ruben met zijn vriendin Selina © Mine Dalemans

Het is een beeld dat wie erbij was, niet meer van zijn of haar netvlies krijgt. Een grootvader die in paniek het voetbalveld opstormt, om het bewusteloze lichaam van zijn kleinzoon in de armen te nemen. Die kleinzoon was Ruben Sierra, pas 21 en getroffen door een hartstilstand. Ruim drie maanden later vertelt hij hoe ‘blij’ hij is dat het net daar gebeurde. “Als het thuis gebeurd was, hadden mijn ouders me na hun vakantie dood teruggevonden.”

Volledig scherm Dennis De Rycke en Marie Corthier bij een foto van hun zoontje William, voor altijd in hun hart © Benny Proot

Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn voor het gezin van Marie Corthier (30) en Dennis De Rycke (34) uit Brugge. Ruim twee jaar geleden verwachtten ze in die periode hun zoontje William, in juni vorig jaar moesten ze hun oogappel afgeven na een ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. “Dit jaar is het niet gelukt, maar in 2023 zullen we weten of we het belangrijkste puntje op Williams bucket list kunnen afvinken...”, klonk het eind vorig jaar bij het koppel.

Volledig scherm Stefaan met zijn partner Tineke © Swirko

Mirakels bestaan. Want dat Stefaan Lacroix (54) met ons kan praten over zijn 2022 is zonder overdrijving een mirakel te noemen. Op een zomeravond bevond de uitbater van café Den Heiligen Gheest zich plots in een scène die zo uit een horrorfilm geplukt lijkt: liggend op de kasseien aan de Sint-Martinuskerk, de buik opengesneden. Het ‘werk van een moeilijke klant’ en voor Stefaan tekenend voor wat er tegenwoordig fout zit in zijn stad. “Waar amokmakers en dealers getolereerd worden, is er amok en wordt er gedeald.”

Volledig scherm Chloé en Nelson uit Asse © VTM-nieuws

Een extra trui, slechts twee keer per week douchen... Chloé (29) en Nelson (30) namen extreme maatregelen, nadat ze een voorschotfactuur van 7.000 euro kregen van hun energieleverancier Mega. Een ‘menselijke fout’ bleek achteraf, maar toch is nog niet alle ellende voorbij voor het koppel. “Je weet nooit na wat we meegemaakt hebben...”

Volledig scherm Een week na de ‘vergisaanslag’ op de woning van Clemenske, werden haar overburen — het initiële doelwit — aangepakt © Marc De Roeck

Gevels die beschoten worden met kalasjnikovs, woningen die beschadigd worden met ‘Cobra 6'-vuurwerk op een flesje vol vijzen en bouten, of brandbommen in geparkeerde auto’s. Het Antwerpse drugsmilieu was vorige zomer goed voor 37 aanslagen in drie maanden. Vaak zijn het dezelfde families die geviseerd worden en de daders — veelal Nederlanders tussen 15 en 25 jaar — gaan nietsontziend te werk. Een methode waarbij een vergissing ook nooit ver weg is. Vraag dat maar aan Clemenske (90) uit Wilrijk.

Volledig scherm Björn ontvangt ons in zijn sociale woning, waar hij sinds enkele weken verblijft © Maxime Petit

Alsof een festivalganger even de weg kwijt was: zo leek het toen vorige zomer plots een bewoond tentje opdook langs het kanaal in Izegem. Bewoond door ex-politicus voor Open Vld Björn Verhaeghe (41), die na een faillissement geen andere uitweg meer zag. Maar de noodkreet die hij in onze krant lanceerde, werd gehoord: hij hoefde de vriesnachten niet in het tentje door te brengen. “Voor het eerst sinds lang heb ik het gevoel dat ik weer ‘op mijn plooi’ kan komen. Ik koester zelfs een nieuwe droom.”

Volledig scherm Commissaris Eric Cenens (l.) praat over de mesaanval op één van zijn wijkagenten (r.). © Coenen/RV

Het verkeer regelen aan de schoolpoort, hoe gevaarlijk kan dat zijn? Tot een jaar geleden zouden de schouders ook in de Limburgse politiezone Kempenland wellicht opgehaald zijn bij die vraag. Maar toen kwam die 27ste januari, en de discussie tussen een moeder, haar twee zonen en een wijkagent aan de poort van het Agnetencollege in Peer. Bijna een jaar later is Nic, de bewuste wijkagent, nog altijd niet aan de slag. En de 12-jarige die daar verantwoordelijk voor is, zou hem graag spreken.

Volledig scherm Yoica in het revalidatiecentrum in Antwerpen © Klaas De Scheirder

“Iemand heeft voor mij een steentje meegebracht van de top van de Mont Ventoux. Dat steentje ga ik daar zelf terugleggen.” Ruim negen maanden geleden verloor wielrenster Yoica De Kock (29) uit Sint-Gillis-Waas haar voet in een zwaar verkeersongeval. Vandaag hangt in haar kamer van het revalidatiecentrum een nieuwe, modieuze broek te wachten om door haar gedragen te worden op weg naar buiten. “Daarom vecht ik zo hard terug.” Het verhaal van een ‘straffe madame’.

Volledig scherm Overgrootmoeder Hanna (84) met haar dochter Natalia (rechts), schoonzoon Volodomyr (boven), kleindochter Mariana en achterkleinzoon Slavik. De andersvalide Ksenija, de zus van Mariana, herstelt van een ziekenhuisopname en staat niet op de foto, net zoals de 14-jarige broer van Slavik, die op school zat © Benny Proot

Ze kwamen aan bij hun opvanggezin in Oostkamp met enkel wat brood en conservenblikken. Met twee volwassenen en twee jonge kinderen op de achterbank. Vluchtend, weg van de oorlog. Maar zónder overgrootmoeder Hanna (84), die zichzelf opofferde toen er te weinig plaats bleek te zijn in de wagen. “Ik wilde onze huizen beschermen”, vertelt de kranige dame, die sinds enkele weken eindelijk neergestreken is in West-Vlaanderen. Een warm gesprek met een herenigde familie, die leeft tussen angst en hoop. En één grote wens heeft.

Volledig scherm Hüseyin Muyan, de Turkse pijpfitter die één van de 174 slachtoffers is van de wantoestanden op de Borealis-werf © Klaas De Scheirder/Belga

De hele wereld wees WK-gastland Qatar met de vinger omdat het migranten in schrijnende omstandigheden liet werken. Maar ook dicht bij huis, in de Antwerpse haven, is moderne slavernij een feit. Op een werf van chemiereus Borealis werden vorige zomer 174 Turkse en Bengaalse arbeiders aangetroffen. Illegaal tewerkgesteld, zwaar onderbetaald en erbarmelijk gehuisvest. Wekenlang kwamen ze op straat, smekend om hulp. Maar hebben ze die ook gekregen? Wij vroegen het één van hen, de Turkse pijpfitter Hüseyin Muyan (43).

Volledig scherm Drie maanden geleden leefde rolstoelgebruiker Renzy Planchon als het ware in bushokjes en zwierf hij doelloos door het land. Ondertussen heeft hij opnieuw een dak boven het hoofd en kan hij weer lachen © Ronny De Coster

“Ik was mijn geloof in de goedheid van de mensen verloren, maar ben nog altijd erg onder de indruk van de enorme steun die ik dankzij jullie lezers mocht ervaren.” Drie maanden geleden was rolstoelgebruiker Renzy Planchon (22) nog dakloos. Hij bracht zijn tijd door in bushokjes en zwierf doelloos het land door. Zijn verhaal schokte heel Vlaanderen en zette een machine van hulpacties in gang. “Ik ben er nog niet, maar heb weer hoop. En vooral: nu wil ik ook iets terugdoen”, vertelt de herboren twintiger.

