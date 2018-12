Van 3 tot 3 voor Kom op tegen Kanker Kristof Baelus

04 december 2018

19u04 0 Van 3 tot 3 zal voor de tweede keer plaatsvinden op zaterdag 8 december in zaal Edma in Vorselaar. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Drik Vissers heeft van zeer dichtbij meegemaakt wat de verschrikkelijke ziekte kanker kan teweeg brengen. Zijn vrouw is in december 2016 overleden na een gevecht van 5 jaar. Met zijn verleden als dj bij radio Merlijn en zijn passie voor muziek had Dirk het plan op in 2017 iets te organiseren voor Kom op tegen Kanker.

“Het concept is eenvoudig, van 15 uur in de namiddag tot 3 uur ‘s nachts zal er muziek zijn waarop voluit gedanst zal kunnen worden. Ook zal er 12 uur lang een frietkraam aanwezig zijn. Ik ben zeer blij met de opkomst van vorig jaar maar dit jaar gaat zaal Edma te klein zijn denk ik”, aldus Vissers.

Vorig jaar mocht Dirk een cheque afgeven van 4000 euro, live op de radio tijdens De Warmste Week van Music for Life. Of dat dit jaar weer live op de radio kan is nog niet zeker, Dirk is wel zeker dat hij dit jaar de 4000 euro wil overschrijden.

“Ik ben zeer dankbaar dat er vrijwilligers zijn die mij komen helpen en dat Smile-Events wil meewerken aan mijn project door een sponsoring. Mijn zoon Brecht, en de bevriende dj, Pieter Coenen, komen ook even achter de draaitafel staan”, zegt Dirk.

Wie wil komen dansen tijdens van 3 tot 3 hoeft op voorhand geen ticket te kopen. Een ticket kost 5 euro en is te koop aan de kassa.