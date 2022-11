Vader krijgt messteken nadat hij gezin probeert te beschermen en jongeren terroriseren Kempens uitgaansleven: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. Een losgeslagen man is in Geluwe bij Wervik een automobilist te lijf gegaan met een mes. “Hij stond in het midden van de straat en wilde niet wijken”, vertelt slachtoffer Kevin Devos. “Pas bij de derde messteek had ik door wat er gebeurde. Intussen stond mijn vrouw doodsangsten uit in de auto. Klap op de vuurpijl was echter, wat ons overkwam op de spoedafdeling in het ziekenhuis.”

2. Vechtpartijen, vandalisme en bedreigingen. Het is al enkele maanden schering in inslag in het Kempense uitgaansleven. Niet in de grotere steden, maar in de kleine dorpen waar de cafés zich nog onder de kerktoren bevinden. Boosdoener? De Bende van 2270, een groepje jongeren uit Herenthout dat al maandenlang het uitgaansleven in Herenthout en omgeving terroriseert. “Niet alleen wanneer ze gedronken hebben. Het gaat ook om blind vandalisme op momenten dat ze nuchter zijn.”

3. In de jaren ’80 waren ze niet op één hand te tellen, maar intussen rest alleen nog The Corner House in Gent. Op wandelafstand van de Zuid vind je het laatste échte nachtrestaurant van Vlaanderen. Uitbater Omer Kirsan (60) werkt zeven dagen op zeven. Klanten komen van heinde en verre. Maar wat schuilt er achter zijn blauw verlichte gevel? “Of je nu belt om middernacht of om 4 uur ’s ochtends. Nooit krijg je hier te horen dat het niet past.”

4. Er komen extra moeilijke weken en maanden aan voor de familie van Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke. Straks start in Amerika het proces tegen de Oezbeekse terrorist die vijf jaar geleden in New York met zijn pick-up voetgangers en fietsers omver maaide. Ann-Laure (31) was één van de dodelijke slachtoffers. “Daar in dezelfde ruimte gaan zitten met de man die mijn kinderen hun mama afpakte, wordt niet evident”, zegt echtgenoot Alexander Naessens. “Maar we gaan het doen, voor Ann-Laure.” Opmerkelijk: de Amerikaanse staat ondersteunt de familie Decadt tijdens het proces op een wel heel bijzondere manier.

5. Twee jaar geleden deed de zeventienjarige Thibaut Cauwels uit Knokke-Heist het haar al voor maar in de mannenwereld die de luchtvaartsector nog steeds is, moet Charlotte Vochten (17) uit Brecht één van de jongste vrouwen met een helikopterbrevet van het land zijn. Dit weekend slaagde ze voor haar praktijkexamen. “Het voelt fantastisch om zo hoog in de lucht te hangen.”

6. Op enkele stappen van het Vossenplein, hartje Marollen, bots je op het statige gebouw van het laatste filiaal van de Berg van Barmhartigheid in ons land. Achter de muren van de financiële instelling liggen honderden olieverfschilderijen, kostbare halssnoeren, maar ook fietsen, oud meubilair en flessen wijn te wachten op hun oude eigenaar. Of een nieuwe. Zo’n 400 jaar na de oprichting, komen meer mensen dan ooit hun waardevolle spullen verpanden in ruil voor een lening. Onze reporter kreeg een blik achter de schermen bij het laatste pandjeshuis van België. “Moeders en vaders laten hun trouwring bij ons achter om hun kinderen te eten te kunnen geven”, aldus operationeel directeur Jan Declerq (58).

7. 13,5/20 in de Gault Millau-gids én de titel ‘Viskok van het Jaar’: november blijkt een topmaand voor Baptiste Tieberghien (30) van restaurant Lin’eau in Sint-Baafs-Vijve. Lin’eau startte in 2019 als eenvoudige bistro, maar intussen is de zaak uitgegroeid tot een echt gastronomisch restaurant. “Aan de lopende band aardappelen schillen, ik werd daar niet gelukkig van”, zegt chef Baptiste. “Nu kan ik echt trots zijn op de borden die mijn keuken buitengaan.”

