UPDATE: Brand in ‘mooiste kerststal van de Kempen’ veroorzaakt door vuurpijl, dieren net op tijd gered Toon Verheijen

01 januari 2019

15u42 0 De kerststal van Zondereigen heeft tijdens de nacht van oud op nieuw immense schade opgelopen na een zware brand. Het vuur werd bijna zeker veroorzaakt door een (verdwaalde) vuurwerkpijl. De dieren konden maar net op tijd gered worden uit de brand. “We geven niet op en volgend jaar staat ze er weer opnieuw”, klinkt het resoluut bij de vrijwilligers.

De kerststal van Zondereigen is een van de mooiste pareltjes in de Noorderkempen. De kerststal is uniek omdat ze rond een deel van de kerk gebouwd is en er ook veel aandacht gaat naar de inrichting van de omgeving van de stal. Voor de dakbedekking wordt altijd stro gebruikt dat het jaar ervoor eigenhandig gedorst wordt. De stal wordt elk jaar opnieuw opgebouwd door een grote groep van jonge en al wat oudere enthousiastelingen. Maar hun nieuwjaar is in mineur gestart. “Het is een ramp”, zucht verantwoordelijke Frans Van Gils die maar met moeite net als andere vrijwilligers de tranen kan bedwingen. “De schade aan het dak is echt wel groot. Vermoedelijk is de oorzaak een verdwaalde vuurpijl. Conny, die de beelden heeft gemaakt, was kort na middernacht buiten om haar ezel een beetje gerust te stellen. Toen hoorde ze plots knallen aan de stal en is ze gaan kijken. Er waren toen jongeren met vuurwerk bezig. Ergens wisten we dat het ooit zou kunnen gebeuren. Elke oudejaarsnacht hebben we de voorbije twintig jaar ons hart vastgehouden, maar nooit gebeurde er iets. Nu dus helaas wel.”

Nieuwe beelden

Toen de brand was uitgebroken, stonden er snel heel wat buurtbewoners om te helpen waar kon. Enkele onder hen stampten de deur in om de dieren te bevrijden uit de stal. Er zaten onder meer een ezel, schapen, kippen en duiven. “Dat had echt niet veel langer moeten duren of ze waren dood geweest”, zegt een van de vrijwilligers zwaar aangeslagen. “We hadden dit jaar voor de jubileumeditie ook speciaal nieuwe beelden laten maken. Gelukkig hebben we die kunnen vrijwaren.”

Toekomst

De kerststal van Zondereigen krijgt elk jaar opnieuw duizenden bezoekers. Soms komen groepen zelfs speciaal met een grote reisbus naar het Baarlese gehucht gereden. De stal is ook een van de drie trekpleisters voor de kerstwandelingen tussen de stallen van Merksplas, ’t Zwart Goor en Zondereigen. “We gaan zeker verder. We geven de moed niet op”, zegt Frans Van Gils. “Mogelijk zetten we wel de kribbehut (waar iets gedronken kan worden, red) vroegtijdig stop. Normaal zou de stal tot 6 januari blijven staan. We moeten nu wachten op de verzekering en dan zien wat we nog kunnen recupereren. We hopen dat we ze volgend jaar op dezelfde locatie kunnen opbouwen, want nu zal uiteraard de discussie wel komen of ze nog tegen de kerkmuur mag gebouwd worden en dat we nog levende dieren mogen gebruiken. Hopelijk wel, want dat maakt deze stal zo speciaal en uniek.”