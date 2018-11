Twinkeltje zet deuren open voor vijfde verjaardag Toon Verheijen

28 november 2018

19u16 0 Twinkeltje in de oude brandweerkazerne aan Kerkeneind viert zijn vijfjarig bestaan. Op zaterdag 1 december tussen 14 en 17 uur zetten ze daarom de deuren open zodat iedereen die hen nog niet kent eens een bezoekje kan brengen.

Twinkeltje is een tweedehandswinkel met kinderkledij en -spulletjes aan lage prijzen, speciaal voor ouders van jonge kinderen tot 12 jaar die het financieel wat moeilijker hebben. Daarnaast is het een ontmoetingsplek waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Vrijwilligers in Twinkeltje zorgen voor een warm onthaal en geven verkoopadvies.

Twinkeltje is elke donderdag open van 13.30 tot 17 uur en de eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.