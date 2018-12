Twee tabakswinkels, twee ramkraken Daders maken ruim 10.000 euro aan rookwaren buit Toon Verheijen

28 december 2018

15u19 5 Drie vermoedelijk Nederlandse criminelen hebben donderdagnacht twee tabakswinkels in het centrum van Baarle in het vizier genomen. Bij World Tabak bedroeg hun buit zo’n 10.000 euro aan rookwaren, bij Klavertje Vier hield de vitrine stand.

De tabakswinkels in het centrum van Baarle-Hertog draaien altijd op volle toeren, maar in deze vuurwerkgekke eindejaarsperiode wordt er extra stock ingeslagen. En dat moeten drie vermoedelijk Nederlandse criminelen goed geweten hebben, want zij probeerden donderdagnacht omstreeks 2 uur twee keer toe te slaan in twee zaken die vlak bij elkaar liggen.

“Ik werd iets na 2 uur wakker door hevig gebonk”, vertelt getuige Wilma Eerdhuijzen. “Ik ben meteen door het raam gaan kijken en toen zag ik de drie mannen die met een hamer de vitrine verbrijzeld hadden. Ik ben meteen beginnen roepen, waarop ze in hun auto sprongen en met een rotvaart in de richting van Nederland wegreden. Ik heb de hulpdiensten gebeld en de nummerplaat doorgegeven, maar die bleek niet meer ingeschreven te zijn. Of ze lang in de winkel geweest zijn? Niet echt. Toen ik begon te roepen, hoorde ik hen nog ‘opschieten’ zeggen.”

Duizenden euro’s

De gerant van World Tabak weet niet exact hoeveel de buit bedraagt. “Maar het zal snel om enkele duizenden euro’s gaan — mogelijk zelfs 10.000 euro”, zucht de man. Intussen kan Wilma er niet bij waarom iemand zoiets zou doen. “Kan er nu echt geen respect opgebracht worden? Die winkeluitbaters moeten ook werken voor hun geld. Waarom toch al die vernielingen? Het is zeker niet de eerste keer dat er hier in Baarle zoiets gebeurt. Je zou bijna zeggen dat het schering en inslag is. Mijn man zei me dat ik voortaan misschien toch even moet nadenken alvorens ik mijn hoofd door het raam steek, maar op zo’n moment wil je gewoon je buren helpen.”

Poging

De uitbaters van krantenzaak Klavertje Vier hadden meer geluk — al zal de schade ook hier opnieuw in de duizenden euro’s lopen. “Bij ons is het inderdaad gelukkig bij een poging gebleven, maar de hele vitrine aan de voorkant zal toch weer vernieuwd moeten worden”, zucht uitbaatster Bernadette Jansens. “Op camerabeelden is duidelijk te zien dat het om drie mannen in een bestelwagen ging. Ze hebben geprobeerd om de deur te forceren met een zwaar voorwerp, maar zonder succes. Enkele jaren geleden hebben ze hier ook al eens proberen in te breken. Toen is het wel gelukt, waarna er geïnvesteerd werd in zwaar gewapend glas. Het heeft geholpen, maar de schade blijft wel enorm.”