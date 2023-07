Twee jaar na de overstromingen zijn zij nog altijd de helpende handen in Wallonië: “Velen zijn getraumatiseerd door wat hen overkwam”

Twee jaar geleden is het dat overstromingen 41 dodelijke slachtoffers maakten in verschillende dorpjes langs de Vesder. Die week hadden Solange Tastenoye (60) en Johan Hermans (58) net een dagje fietsen in Wallonië gepland, maar die uitstap viel letterlijk in het water. In de plaats laadden de twee hun koffer vol en trokken ze naar de getroffen regio. Exact 104 weken later doen ze dat nog steeds en zien ze er keer op keer de schrijnende toestanden waarin de mensen er nu nog leven.

Volledig scherm Johan en Solange gingen al 107 keer naar Wallonië. © Bart Borgerhoff

“Daar zijn vriendschappen voor het leven ontstaan”, zegt Solange. “Sowieso, maar elke week krijgen we vreselijke verhalen te horen. Er zijn twee jaren gepasseerd en sommige mensen gaan er stilletjes aan op vooruit, maar anderen zetten tegelijkertijd weer drie stappen achteruit. Er zijn aannemers die slecht werk verricht hebben, mensen die naar de rechtbank trekken, huizen vol vocht en zoveel zieke mensen door de ‘Vesderbacterie’ zoals zij dat noemen.”

Volledig scherm Een beeld van afgelopen zaterdag, toen Juan en zijn collega's voor het laatst naar Trooz trokken en daar een nieuwe keuken installeerden in een woning die ze zo goed als volledig hielpen heropbouwen. © RV

Ook vanuit Deerlijk kwam er hulp. Daar hielp Brandweerman Juan samen met collega’s twee jaar lang ieder weekend mee aan heropbouw na Waalse overstromingen. Ze offerden twee jaar lang hun zaterdagen op om mee te helpen bij de heropbouw van de Waalse dorpen die getroffen werden door de zware overstromingen van 2021, maar nu lonkt de rust voor de vrijwilligers van Brandweer Kortrijk Helpende Handen. Hun inzet leverde mooie resultaten op voor de plaatselijke, dankbare bevolking. “Een slecht woord over de Vlamingen tolereren ze hier niet. De leeuwenvlag hangt hier broederlijk naast de Waalse haan”, klinkt het bij brandweerman en coördinator Juan Herrero uit Deerlijk.

Volledig scherm TeamEclairs aan het werk in Trooz / Nadine Baele, Philippe Duquesnoy en Inge Van Tendeloo de harde kern van TeamEclairs © rv / GCB

Vrijwilligers Philippe (50), Inge (45) uit Nijlen en Nadine (53) uit Rijmenam van TeamEclairs trekken ook nog steeds naar Trooz om daar hulp te bieden. Het verhaal van TeamEclairs begon in 2021. Philippe Duquesnoy en zijn partner Inge Van Tendeloo wilden op reis naar Noorwegen vertrekken, maar zagen die plannen gefnuikt door corona. Net op dat moment werd Wallonië getroffen door een enorme waterbom. Het koppel besloot meteen om een handje te helpen en zo kwamen ze in een veldkeuken in Tilff terecht. Ze hadden zich ingeschreven voor één dag, maar al snel bleek dat ze daar handen tekort kwamen in Wallonië. Zo verhuisden ze naar een andere veldkeuken in Trooz, die ze na verloop van tijd zelfs overnamen.

Philippe werkt als productiemanager in een drukkerij en wilde zijn job weer oppikken. Zo kwam de planning in handen van Nadine terecht. Ondertussen is het team al twee jaar bezig. Zaterdag is de vaste dag voor TeamEclairs. Wie wil komen helpen als vrijwilliger, meldt zich aan het begin van de week aan. Dat kan via WhatsApp. Mensen van over heel Vlaanderen komen helpen.

Volledig scherm Na twee jaar is de voorraad bijna op: de laatste trips van Filip Vanden Berghe richting Vesdervallei zijn een feit. © FVDB

Bruggeling Filip Vanden Berghe (49) trekt deze week voor de 133e dag naar het getroffen gebied. Daar deelde ‘Filip de Bruges’, zoals hij in de Luikse regio genoemd wordt, al duizenden pakketjes uit in de wijken die getroffen werden door de catastrofe. “Na al die passages heb ik natuurlijk een band opgebouwd met veel ‘sinistrés’. Ze kijken ernaar uit om me terug te zien. Ik heb gemerkt dat velen het heel moeilijk hebben om de draad van het gewone leven weer op te nemen. Ze hebben het mentaal zwaar of kampen met gezondheidsproblemen die volgens mij een gevolg zijn van de ramp. Ze zijn getraumatiseerd door wat hen overkwam.”

