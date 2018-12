Twee inbraken VTT

31 december 2018

Dieven hebben zondagnacht ingebroken in een woning aan Elsum in Geel. De daders forceerden een deur en gingen aan de haal met een kluisje die in de woning stond.

In Turnhout gingen dieven dan weer aan de haal met het glaasje van een buitenspiegel van een wagen die geparkeerd stond in de Duinenstraat.