Twee inbraken in Geel VTT

01 januari 2019

16u18 1

Dieven hebben tijdens de nacht van oud op nieuw ingebroken in een woning aan Driehoek. De daders gingen er aan de haal met juwelen. Het waren de bewoners die de inbraak opmerkten rond 8 uur ‘s morgens. In de Otterstraat bleef het bij een poging. Daar was er enkel schade aan een raam.