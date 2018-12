Twee gewonden bij frontale aanrijding op Liersebaan Toon Verheijen

11 december 2018

23u34 0

Twee voertuigen zijn dinsdagavond iets na 22 uur op elkaar gebotst op de Liersebaan in Viersel. De bestuurder van een van de voertuigen moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak en is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere wagen kwam er met lichtere verwondingen vanaf. De rijbaan was een tijd versperd.