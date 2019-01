Tuur is eerste kindje van 2019 in de Kempen Recordaantal geboortes in AZ Turnhout Toon Verheijen

01 januari 2019

14u14 0 Tuur Zebregs, het eerste kindje van Joyce De Peuter en Stijn Zebregs uit Ravels, is het eerste kindje van 2019. Tuur werd even voor 4 uur geboren. In het AZ Turnhout werden in 2018 exact 1.615 kinderen geboren en dat was 7 procent meer dan in 2017. In de ziekenhuizen van Mol, Geel en Herentals was er een lichte daling.

Joyce De Peuter (22) en Stijn Zebregs (24) straalden dinsdagmiddag ondanks hun – en dan vooral voor de mama – zware nacht. Ze waren om 3.45 uur dan ook de trotse ouders geworden van Tuur. “Hij was uitgerekend voor 3 januari dus maar een beetje te vroeg”, vertellen de jonge ouders. “Normaal hadden we nog gasten, maar die hebben we dinsdagnamiddag nog op tijd kunnen verwittigen (lachen). De bevalling is op zich wel vlot verlopen.” Tuur weegt 3,460 kilogram en is 50 centimeter groot.

Stijging

Tuur is de eerste die in het AZ Turnhout geboren is in 2019. In 2018 gingen 1.615 baby’s hem voor. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van 2017. “Dit jaar konden we met een opsteker afsluiten,” zegt gynaecoloog Steven Van Calenbergh. “Bijna alle geboortecijfers in Vlaanderen vertonen een daling, maar met Gynesis (dienst gynaecologie van AZ Turnhout) zagen meer we dus een groei.” Opvallend is het aantal geboortes van kinderen van niet-Europese origini. “Turnhout is een centrumstad. Antwerpen als metropool is niet veraf. De statistiek* die we daar zien, druppelt ook door tot bij ons. In grootsteden als Antwerpen zien dat bijna 75 procent van alle kinderen tussen 0 en 9 jaar van allochtone origine zijn. Dat zal wellicht ook in onze regio tegen 2030 in deze richting evolueren. En dat brengt nieuwe uitdagingen op vlak van communicatie en cultuurverschillen met zich mee, waar we binnen Gynesis en AZ Turnhout over moeten nadenken”, aldus Van Calenbergh toe.

Uitdagingen

De dienst gynaecologie kwam eerder dit jaar nog in het nieuws na een schorsing van een van de gynaecologen, maar dienst wil vooruit kijken. “We zijn terug met 10 gynaecologen en in 2019 komt er nog een deeltijdse collega bij. Het team telt ook 5 gynaecologen in opleiding en kan rekenen op sterk team van super gemotiveerde vroedvrouwen”, zegt Van Calenbergh nog. “Om de patiënt de best mogelijke service te bieden, specialiseert iedere gynaecoloog zich in een specifiek domein. Helaas nam in 2018 het aantal operaties voor borst -en andere gynaecologische kankers toe. Ook hier staan we garant voor de beste zorgen, en dit zien we ook terug in het stijgend aantal patiënten en huisartsen die hiervoor op ons vertrouwen.”

Andere ziekenhuizen

In het ziekenhuis van Geel en Mol waren er in de voormiddag nog geen geboortes. In Geel werden in 2018 exact 743 kinderen geboren en in Mol waren dat er 741. Voor beide ziekenhuizen was dat een lichte daling. In Herentals zag om 6.45 uur Abel het levenslicht. Daar werden vorig jaar 776 kinderen geboren. Dat waren er in 2017 nog 787.