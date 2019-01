Zwembad Stadspark tijdelijk gesloten na inbraak Jef Van Nooten

21 januari 2019

Zwembad Stadspark in Turnhout blijft al zeker maandagvoormiddag gesloten voor bezoekers. De onverwachte sluiting komt er na een inbraak in het zwembad. Onbekenden zijn het complex binnen gedrongen in de nacht van zondag op maandag. Door de inbraak is zwemmen voorlopig niet toegestaan. Optisport verwittigde de scholen waarvan leerlingen normaal zwemles hebben op maandagvoormiddag. Via de facebookpagina van zwembad Stadspark werden ook gewone klanten op de hoogte gebracht. Het is voorlopig onduidelijk wanneer het zwembad terug open kan.