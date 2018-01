Zwembad halve dag gesloten na inbraak TWEE GLAZEN DEUREN VERNIELD FEESTWEEK GAAT NOG STEEDS DOOR TOON VERHEIJEN EN JEF VAN NOOTEN

29 januari 2018

02u37 0 Turnhout Het Zwembad Stadspark bleef zondagvoormiddag noodgedwongen gesloten nadat onverlaten zaterdagavond een inbraak pleegden. De daders sloegen aan de voorkant van het gebouw een raam in en brachten binnen ook nog allerlei vernielingen aan. Kort na de middag kon het zwembad de deuren weer openen. Ook de feestweek komt niet in het gedrang.

Na al de miserie met het zwembad de voorbije jaren, was er het voorbije jaar eigenlijk alleen maar goed nieuws. Het zwembad was terug open en volgende week zou een heuse feestwerk starten. Maar afgelopen weekend kwam er toch een klein deukje in de feestvreugde. Inbrekers brachten zaterdagavond immers heel wat schade aan. De inbraak werd zaterdagavond al gepleegd omstreeks 22.10 uur. Toen ging het inbraakalarm af en kwam een verantwoordelijke ter plaatse die meteen de ravage vaststelde. De daders waren op dat moment al gaan lopen. "De daders hebben aan de voorkant van het gebouw in een inham een ruit volledig ingeslagen met vermoedelijk een zwaar voorwerp", zegt verantwoordelijke Stephan Tijssen van Optisport. "Daarna hebben ze ook nog de toegangsdeur naar het personeelslokaal volledig verbrijzeld. Ze hebben inderdaad nogal bruut geweld gebruikt, want dat glas in niet zomaar kapot te krijgen."





Geen buit

De ravage was redelijk indrukwekkend. Niet alleen was het dikke glas van de buitenmuur stuk. Ook de deur naar het personeelslokaal was nagenoeg volledig verbrijzeld. In de personeelsruimte hebben de daders geprobeerd de kluisjes open te breken, maar zonder succes. Het glas lag tot aan de zwembadrand verspreid. Het personeel moest dan ook secuur te werk gaan om alles glassplinters op te ruimen. Alle kuismateriaal werd aangerukt om alles op te ruimen. "We konden niets aan het toeval overlaten en hebben alles goed moeten controleren", vertelt Stephan Tijssen.





"Een speciale reinigingsfirma is ook nog ter plaatse gekomen. Waarom de daders ons viseren, weet ik ook niet. Veel kunnen ze hier niet komen stelen al is dat natuurlijk moeilijk te zeggen. Voor sommige inbrekers is het blijkbaar wel de moeite waard om zoveel schade aan te richten voor nauwelijks of geen buit. Helaas zien we het wel meer gebeuren in sportgebouwen. Die zijn dikwijls verlaten en daardoor is er weinig tot geen sociale controle." Het personeel van het zwembad moest zondagmorgen in allerijl zoveel mogelijk ouders verwittigen van wie de kinderen normaal zwemles moesten krijgen. Ook de facebookpagina werd het nieuws verspreid. Toch kwamen nog heel wat bezoekers opdagen die de boodschap kregen dat ze moesten omdraaien. Enkelen van hen besloten wel gewoon naar het zwembad van Hoogstraten of Geel door te rijden.





Feestweek

De feestweek die volgende week gepland staat, gaat overigens gewoon door. Optisport maakte ook al bekend dat het verder gaat investeren. Zo wordt de waterspeeltuin uitgebreid en krijgt de interactieve glijbaan een update.