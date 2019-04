Zwangere vrouw betrokken in ongeval Jef Van Nooten

20 april 2019

10u10 2

Op het kruispunt van de Steenweg op Gierle met de Parklaan in Turnhout zijn vrijdagnamiddag rond 17 uur twee auto’s op elkaar gebotst. In één van de wagens zat een zwangere vrouw. De vrouw raakte niet zwaargewond, maar is wel voor nazicht naar het ziekenhuis gegaan.