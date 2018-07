Zone 30 in volledige winkelgebied SCHEPEN MARC BOOGERS: "TURNHOUT PROMOTEN ALS FIETSSTAD" TOON VERHEIJEN

02u39 0 Turnhout Het volledige kernwinkelgebied is voortaan een zone 30, vooral omwille van de veiligheid van de zwakke weggebruikers. De bedoeling is dat in de toekomst nog meer wijken en buurten worden omgevormd tot een zone 30.

Ze vallen op, de 'reclameborden' die de nieuwe zone 30 aanduidt in de binnenstad van Turnhout. Concreet gaat het om de Grote Markt, de Patersstraat, het Zegeplein, de Warandestraat (tot de Sint-Antoniusstraat), de Sint-Antoniusstraat, de Leopoldstraat, De Merodelei (tot het station), de Victoriestraat, de Korte Gasthuisstraat (tot de Deken Adamstraat), de Deken Adamsstraat en de Herentalsstraat (tot de Fabrieksstraat).





Automobilisten zullen er zich dus voortaan aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur moeten houden. Eerder gebeurde dat ook al in de Gierledreef, Begijnendreef en Deken Adamsstraat. Ook in het buitengebied van Turnhout zijn er heel wat straten zone 30.





Volgens mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen) is het omvormen van het hele winkelkerngebied tot een zone 30 een logische keuze. "Je kan er zo rustig kuieren én je verhoogt het gevoel van veiligheid van voetgangers en fietsers", zegt Boogers. "En daar wilden we vooral iets aan doen, want uit de stadsmonitor bleek immers dat slechts 4 op de 10 fietsers zich veilig voelt. Het gemiddelde in de Vlaamse centrumsteden ligt op 5,3 op 10. We moesten daar dus werk van maken. We hebben de beslissing uiteraard ook genomen om Turnhout nog meer te promoten als fietsstad. Een snelheid van 30 kilometer per uur heeft alleen maar voordelen: wagens krijgen een kortere remafstand en zo is er minder kans op een aanrijding. Maar ook het milieu-aspect telt voor ons. Bij een lagere snelheid heb je minder uitstoot én minder lawaai."





Nog uitbreiding

De voorbije jaren werden al meer buurten en wijken omgevormd tot een zone 30, zoals de omgeving van de Jozef Simonslaan en de Lotelingenstraat. In de woonerven die erbij komen ligt de snelheid zelfs nog lager, op 20 kilometer. "De bedoeling is dat we in de toekomst zeker nog uitkijken naar andere wijken en buurten die eventueel in aanmerking komen als zone 30 ingekleurd te worden", aldus Boogers nog. De stad gaat de zone 30 in het winkelgebied inhuldigen met een feestje op 31 juli. Passanten zullen dan een smoothie of een ijsje krijgen. Daarna start ook een wedstrijd waarbij dertig cadeaubons van dertig euro te winnen zijn.