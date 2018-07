Zon + salsa = zalig feestje 23 juli 2018

DJ Alegria en DeeJay Baobab zorgden zaterdag tijdens Salsa Oep De Mert voor een opzwepend feestje. Heel de namiddag en avond lang stond de houten dansvloer in het midden van het marktplein vol met dansliefhebbers. "Zelfs toen we bijna moesten stoppen stond er nog veel volk op de planken", glundert Peter Baobab Gevers. "We zijn blij dat het opnieuw een succes is geworden." Salsa Oep De Mert startte zes jaar geleden met een paar planken op de stoep ter hoogte van café Sint-Pieter. Het event kreeg ook steun van de horeca op de Grote Markt. (VTT)