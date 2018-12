Zoekactie naar persoon bij aantreffen van elektrische rolstoel Kristof Baelus

27 december 2018

20u41 0 Turnhout Donderdagavond omstreeks 18 uur kreeg de politie zone Turnhout een melding van een elektrische rolstoel die verlaten aan de Nieuwe Kaai in Turnhout stond.

Bij aankomst zette de politie een zoekactie op naar een eventuele persoon. Gezien in de buurt meerdere rusthuizen zijn zou het om één van de bewoners kunnen gaan. Na enkele uren zoeken werd de zoekactie gestaakt, er werd geen persoon gevonden. Vermoedelijk is er in de rusthuizen in de buurt geen persoon vermist.