Zó herken je een beroerte: studenten Verpleegkunde leren pendelaars 5 grootste symptomen Jef Van Nooten

13 maart 2019

14u33 0 Turnhout Studenten Verpleegkunde van Thomas More in Turnhout trokken woensdagmiddag naar het station. Ze hielden er een sensibiliseringscampagne om pendelaars en voorbijgangers duidelijk te maken hoe ze een beroerte bij iemand kunnen herkennen.

Elk jaar krijgen 20.000 Belgen een beroerte, en hoe sneller iemand met een beroerte in het ziekenhuis geraakt, hoe beter. “We wilden zoveel mogelijk mensen informatie geven over het herkennen van een beroerte. Daar bestaan eenvoudige tests voor. Die hebben de studenten duidelijk gemaakt aan voorbijgangers”, zegt Koen Cleymans van de opleiding Verpleegkunde bij Thomas More.

Scheve mond

Een belangrijk signaal dat heel herkenbaar is voor veel mensen, is een scheef hangende mondhoek. “Dat is een typisch voorbeeld dat kan wijzen op een beroerte. Zo zijn er vijf verschillende signalen die een teken van beroerte kunnen zijn. Als je die signalen herkent bij iemand, kan je meteen inschatten dat het een ernstige situatie is”, vervolgt Cleymans.

Voor wie woensdagmiddag geen student van Thomas More tegen het lijft liep, zetten we de vijf signalen voor een beroerte even op een rij: een scheef hangende mondhoek, moeilijkheden met spraak, wanneer iemand beide armen niet meer in de lucht krijgt, iemand niet meer weet waar hij is, en als iemand weinig bewustzijn heeft.