Zinloos geweld op Grote Markt: verdachte opgepakt, slachtoffer spoorloos Jef Van Nooten

12 februari 2019

19u47 0 Turnhout Een oudere man heeft zaterdagnamiddag klappen gekregen op het kruispunt van de Grote Markt met de Herentalsstraat in Turnhout. De politie heeft een verdacht opgepakt, maar het slachtoffer zelf is onbekend. De politie hoopt de man alsnog te identificeren.

“De politie is op zoek naar een man die afgelopen zaterdag, in de vroege namiddag, het slachtoffer is geworden van opzettelijke slagen en verwondingen. De feiten speelden zich af op de Grote Markt in Turnhout, ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsstraat”, luidt het opsporingsbericht van de politie in Turnhout. “De politie kon meteen na de feiten een verdachte oppakken, maar zou ook graag in contact komen met het slachtoffer. Dat was een oudere man met een fiets. Hij heeft zich tot op heden nog niet gemeld. De politie hoopt dat die man dat alsnog doet.” Ook getuigen van het geweld kunnen zich melden via opsporingen@politieregioturnhout.be.