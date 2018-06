Zeven locaties om tijdens blok samen te studeren 08 juni 2018

De stad Turnhout stelt tijdens de blokperiode zeven locaties ter beschikking om samen te studeren.

"Samen studeren blijft populair bij jongeren. Daarom gingen stad Turnhout en Thomas More Hogeschool opnieuw op zoek naar ruimtes waar de vele Turnhoutse studenten samen kunnen studeren. Door de verscheidenheid aan locaties is er voor ieder wat wils", zegt Sofie Coppers van de dienst Onderwijs. "Nieuw is dat er ook gestudeerd kan worden in Ontmoetingscentrum De Meerloop in het Begijnhof, dit brengt het aantal binnenlocaties op zeven." Naast de Meerloop kan er ook gestudeerd worden in de bibliotheek, campus Thomas More, jeugdcentrum Wollewei, provinciaal documentatiecentrum Atlas, het Stadsarchief en woonzorgcentrum De Wending. "Buiten studeren kan in de tuinen van het Begijnhofmuseum en het Taxandriamuseum, in het Stadspark en Park Begijneveldekens, op het Warandeplein en in de tuin van de Hofpoort."





De praktische details voor elke binnenlocatie zijn terug te vinden op de site www.turnhout.be/ studeerruimtes. (JVN)