Zet je reis op de (speel-)kaart 01 augustus 2018

Turnhout is de speelkaartenstad bij uitstek. en dat willen ze bij de dienst Toerisme nog eens extra in de verf zetten. Toerisme & UiT roep iedereen die in binnen- of buitenland op vakantie gaat op om de stad mee op de (speel)kaart te zetten met de ludieke wedstrijd 'Groeten voor Turnhout'. Wil je kans maken op een leuke prijsdan moet je een vakantiefoto met speelkaart en een of meerdere personen insturen via groetenvoorturnhout@turnhout.be voor 16 september 2018. Hoe u alles in beeld brengt, maakt absoluut niet uit. Hoe creatiever, hoe liever. Alle inzendingen komen in de Groeten voor Turnhout-etalage (Herentalsstraat 21) en op de Facebookpagina van Toerisme & UiT Turnhout. Een vakjury en het aantal likes op Facebook bepalen de uiteindelijke winnaars. De hoofdprijs bestaat uit enkele overnachtingen in de buurt van Bordeaux. (VTT)