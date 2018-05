Zestig scholieren leren zwemmen 19 mei 2018

02u27 0

Zestig jongeren uit het secundaire onderwijs kregen gisteren een diploma uitgereikt in de cafetaria van zwembad Stadspark in Turnhout. Hoewel een deel van hen nog nooit in een zwembad was geweest, hebben ze de voorbije weken allemaal leren zwemmen. Ze kunnen nu minstens 12 meter overbruggen in het water. "Dit schooljaar startte een nieuw zwemproject in Turnhout. Leerlingen uit het secundair onderwijs die nog geen zwembrevet hadden, konden tijdens de middag of na schooltijd zwemles volgen", verduidelijkt schepen voor Gelijkekansenbeleid Peter Segers (sp.a). "De lessen werden begeleid door laatstejaarsstudenten van Thomas More en lesgevers van Optisport."





Zestig deelnemers uit zes verschillende scholen namen deel aan het zwemproject. "De resultaten mogen er zijn: in slechts negen weken tijd kan iedereen veilig een lengte van 12 meter zwemmen, ook al hadden sommige jongeren nog nooit een voet in een zwembad gezet. Een aantal jongeren hebben zelfs een zwembrevet gehaald", besluit Peter Segers.





(JVN)