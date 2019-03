Zesdejaars experimenteren erop los tijdens STEM-dag in Talentenschool Jef Van Nooten

21 maart 2019

13u39 0 Turnhout De Talentenschool in Turnhout verwelkomde donderdag 400 kinderen van dertien verschillende basisscholen. Zowel op Campus Boomgaard als Campus Zenit werden de leerlingen ondergedompeld in wetenschap en techniek.

“Sinds enkele schooljaren zijn we in de eerste graad gestart met STEM-modules, waarbij leerlingen kunnen ontdekken of een STEM-richting aansluit bij hun talent en interesse. Vanaf het 3de jaar krijgen de leerlingen die kiezen voor een sterke wiskundige TSO- of ASO-richting een STEM-vak”, vertelt Stef Jacobs, directeur van de 1ste graad.

Bruisballen

Om ook kinderen van de lagere school warm te maken voor een de STEM-modules organiseerde de Talentenschool al voor het vijfde jaar op rij een STEM-dag. De leerlingen leerden onder meer hoe ze robots moeten programmeren of bruisballen maken. Ze weten nu ook hoe ze glas moeten graveren of ‘dokter bibber’ kunnen ontwerpen.

“Wanneer leerlingen weten waarom ze iets leren, zullen ze de leerstof makkelijker begrijpen en neemt hun interesse toe. Dit zetten we tijdens onze STEM-dag centraal”, aldus nog Stef Jacobs. “We lieten de 400 leerlingen dan ook graag kennismaken met ICT, wetenschappen, harde sector en de zachte technische sector. De leerlingen werden begeleid door STEM-leerkrachten uit het secundair onderwijs en worden uitgedaagd om hun technische denken aan te scherpen.”