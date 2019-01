Zes jongeren lokken man via datingapp voor homoseksuelen en stelen zijn iPhone en geld Kristof Baelus

30 januari 2019

14u22 0 Turnhout Zes jongeren moesten zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor bendevorming en diefstal met geweld. De jongeren hadden met een man afgesproken via een datingsite waarop vooral homoseksuele jongeren actief zijn.

Op 11 februari 2018 werd een man overvallen en neergeslagen door enkele jongeren. Hij had afgesproken met een jongere man die hij had leren kennen via een datingsite.

Tijdens hun afspraak nam de jongeman zijn ‘date’ mee naar een verder gelegen plaats waar nog enkele jongeren hem stonden op te wachten. Hij werd meteen in elkaar geslagen en van zijn iPhone en geld beroofd.

Tijdens het verhoor wijzen de vrienden in elkaars richting, de politie heeft de gsm’s van de jongeren uitgelezen maar vond in de meeste toestellen geen bruikbare informatie. Bij deze overval was ook één minderjarige betrokken. Die moet naar de jeugdrechter.

De openbare aanklager vorderde een gevangenisstraf van 30 maanden en de verbeurdverklaring van de in beslag genomen gsm’s.

Volgens de raadsheren van de jongeren tonen ze allemaal een diepe spijt van de gebeurtenis en beseffen ze de ernst van hun daden. Vijf van de zes jongeren vragen een straf met uitstel of een werkstraf.

De raadsheer van Erwin C. vraagt de vrijspraak. Zijn cliënt zou niet deelgenomen hebben aan de diefstal en legde in het verleden reeds een lastig parcours af nadat zijn asielaanvraag geweigerd werd.

Vonnis op 27 februari.