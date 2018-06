Zes buurten strijden op eigen 'mini-WK voetbal' 22 juni 2018

03u02 0 Turnhout Zes buurten uit Turnhout nemen het tegen elkaar op tijdens een eigen WK. De stad organiseert het voetbaltornooi voor het eerst.

"Zes ploegen van acht, voornamelijk jongeren, schreven zich in", zegt schepen voor Buurt- en Wijkwerking Peter Segers (sp.a).





Het mini-WK is een initiatief van Buurtsport en De Buurtmakerij. "Voetbal brengt mensen samen, maar de competitiedrang is er wel. Sommige ploegen hebben dan ook veelbelovende namen zoals Real Madrid. Ook KZVB Zaalvoetbalbond vzw ondersteunt het initiatief en stuurt een scheidsrechter om alles in goede banen leiden", vertelt schepen Peter Segers.





"Volgend EK of WK zullen er op vraag van de buurten ook wedstrijdjes voor kinderen plaatsvinden." (JVN)