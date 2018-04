Zelfs Indische boksfilm op programma FILMFESTIVAL MOOOV WIL BREDER PUBLIEK AANSPREKEN JEF VAN NOOTEN

05 april 2018

02u34 0 Turnhout Het filmfestival MOOOV wil een breder publiek aanspreken. Voor de 26ste editie van het festival staan daarom ook westerns en zelfs een Indische boksfilm geprogrammeerd. "Voor mensen die actie verkiezen boven 'slow films'", zegt festivaldirecteur Marc Boonen.

In het cinemacomplex UGC in Turnhout loopt van 17 tot en met 29 april de 26ste editie van MOOOV, een filmfestival dat zich richt op wereldcinema. Op het festival worden 70 films vertoond uit 55 verschillende landen, goed voor een totaal van 606 voorstellingen. De openingsfilm is een feministische western uit Indonesië. Daarnaast staan er ook westerns uit Zuid-Afrika, Pakistan, Australië en Mozambique geprogrammeerd.





"Normaal ben ik zelf geen voorstander van westerns, maar over deze films was ik blij verrast. Het is topcinema waarmee we de bezoeker evengoed iets kunnen vertellen over de samenleving in die landen. Want onder meer thema's zoals racisme, onderdrukking en de positie van de vrouw komen in deze films aan bod", vertelt festivaldirecteur Marc Boonen. "Met dit genre van films hopen we naast ons vaste publiek ook eens een ander publiek te bereiken. Mensen die meer van actie houden dan van 'slow films'. Zo tonen we bijvoorbeeld ook een Indische boksfilm."





Het MOOOV-team hoopt zo meer mensen warm te maken voor wereldcinema. "Ook al gaan we op reis naar al die landen, veel mensen blijven weigerachtig staan tegenover films uit die landen. We zijn nochtans overtuigd dat ze ervan zouden genieten, maar dan moeten we die mensen wel eerst in de zaal krijgen."





Glijdende starturen

Een andere nieuwigheid voor de 26ste editie van het filmfestival is dat er met glijdende starturen wordt gewerkt. De bedoeling is dat iedere film voor middernacht gedaan is.





"We merkten de voorbije jaren dat de voorstellingen van bijvoorbeeld 17 uur steeds populairder werden. Maar bij films die pas om 23.30 uur begonnen, waren de zalen zo goed als leeg, op enkele fanatiekelingen na", motiveert Boonen.





"Door de glijdende uren spreiden we ook de drukte aan de kassa, en door een vroeger eind-uur van de films, kunnen bezoekers langer in het festivalcafé blijven zitten. Zo heb je ook na de film nog de beleving van het festival."





MOOOV richt zich ook op kinderen en jongeren. Zo staat er op 21 en 28 april een kortfilmcompilatie geprogrammeerd voor kinderen vanaf 6 jaar waarbij muzikanten live voor het geluid zorgen.





Na afloop mogen de kinderen zich zelf aan de instrumenten wagen. Op 28 april is er ook een jongerenavond. De voorstelling van de film Foxtrot wordt dan gevolgd door een afterparty, gratis voor jongeren van 16 tot 25 jaar. "We krijgen ook al zeker 25.000 schoolkinderen over de vloer, vanaf de eerste kleuterklas tot het laatste middelbaar."





Meer info over het filmfestival





op www.mooov.be.