Zakjes 'geluk' maken Fleur dolgelukkig 02u46 0 Foto WTW Fleur met mama Liesbeth bij de gelukzakjes.

De tienjarige Fleur Baelus haalde maar liefst 900 euro op met haar gelukszakjes en sleutelhangers voor Pink Ribbon. Vorig jaar kwam ze met het idee om iets te doen voor de stichting. Haar mama heeft zelf met borstkanker te maken gehad en daarom wou Fleur lotgenoten steunen. Ze begon ijverig pixelsleutelhangers te maken en dat bracht 500 euro in het laatje voor Pink Ribbon.





Dit jaar ging Fleur voor een nieuwe actie en was het haar bedoeling om het bedrag te verdubbelen. De jongedame verkocht zakjes 'geluk', omdat iedereen het verdient gelukkig te zijn. "Via mij zijn tweehonderd gelukzakjes en vijftig sleutelhangers besteld", berekent Liesbeth, de mama van Fleur. "We hebben er zelf toch wel enkele honderden verkocht. Ook enkele winkels in Turnhout hebben de zakjes en sleutelhangers aan de man gebracht."





De gelukszakjes hadden ook hun effect op Fleur zelf. Met de totale opbrengst van 900 euro haalt ze bijna de verdubbeling waar ze van gedroomd heeft. "Ze is er dolgelukkig mee. Het is fantastisch wat ze gedaan heeft op haar leeftijd", benadrukt een superfiere mama.





Op de volgende verrassende actie van de tienjarige Fleur is het nog een jaartje wachten. (TJW)