Wonen, werken én drinken in watertoren GEBOUW TE KOOP MÉT BOUWVERGUNNING VOOR LOFT, HORECA EN KANTOREN JEF VAN NOOTEN

08 maart 2018

02u26 0 Turnhout De watertoren in Turnhout staat opnieuw te koop. Het beschermde monument in de Warandestraat wordt verkocht via Dockx Immo. Die firma sleepte onlangs een bouwvergunning in de wacht om de verschillende mogelijkheden van het pand aan te tonen. "Het is vergund met horeca op het gelijkvloers, daarboven kantoorruimte en bovenaan een loft", klinkt het.

Drinkwatermaatschappij Pidpa besliste in 2013 om de watertoren in de Warandestraat in Turnhout te verkopen. De stad Turnhout mocht het beschermde monument kopen voor amper 54.000 euro. Maar volgens het stadsbestuur was daar op dat moment geen geld voor. De watertoren werd daarom in oktober 2013 openbaar verkocht. De geschatte prijswaarde was 64.000 euro, maar Roger Verreet uit Mol bood uiteindelijk 220.000 euro tijdens de openbare verkoop en sleepte zo de watertoren in de wacht. Hij troefde nipt Daniël Lebon af die de watertoren wilde kopen om nadien ter beschikking te stellen van burgerbeweging De Koep en de Turnhoutse bevolking.





Na de openbare verkoop werd het windstil rond de watertoren. Jarenlang was het onduidelijk wat de toekomst zou brengen voor het pand. Nu is daar toch meer duidelijkheid over. De firma Dockx Immo uit Dessel heeft een bouwvergunning gevraagd en gekregen om het interieur van de watertoren drastisch te hervormen. "We hebben recent een bouwvergunning bekomen. Die toont aan dat er verschillende mogelijkheden zijn met het pand. Het is vergund met horeca op het gelijkvloers, daarboven kantoorruimte en helemaal bovenaan een loft", bevestigt Pieter Hendrickx van Dockx Immo. "Veel mensen vragen zich af wat je kan doen met een watertoren. Met deze bouwvergunning laten we zien dat er heel wat mogelijkheden zijn."





Alle opties open

Hoewel een bouwvergunning werd afgeleverd, wil dit niet zeggen dat er meteen wordt gestart met de verbouwingswerken. Dockx Immo houdt verschillende opties open. Ofwel wordt het pand mèt bouwvergunning verkocht. Ofwel laat de firma zelf de verbouwingswerken uitvoeren om nadien de watertoren in zijn geheel of in afzonderlijke delen te verhuren. "Alle opties zijn nog bespreekbaar. Mogelijk doen we de ontwikkeling zelf om het nadien te verhuren. Maar als er een goed bod komt, kan het ook zijn dat we de watertoren in de huidige toestand verkopen met bouwvergunning, en dat de koper dan zelf de inrichting verder afwerkt", aldus Pieter Hendrickx.





Buitenkant ongewijzigd

Wie de verbouwingswerken zal doen, mag uitsluitend binnen in de watertoren aan de slag gaan. "Aan de buitenkant blijft alles ongewijzigd. We mochten niet zomaar doen wat we wilden van Erfgoed, omdat het een waardevol gebouw is.We voorzien dus aan de binnenkant het nodige om op de verschillende verdiepingen te geraken", besluit Pieter Hendrickx. "In totaal kunnen er meer dan drie lagen komen, want de kantoorruimte die voorzien is in de bouwvergunning bestaat uit een aantal niveau's."





Prijs onbekend

Over de prijs die de watertoren met de bijhorende bouwvergunning moet kosten, wil Dockx Immo nog niks kwijt.