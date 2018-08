Wollewielen sluiten vandaag zomer af 31 augustus 2018

Animatoren van de jeugddienst in Turnhout trekken er vandaag een laatste keer deze zomervakantie op uit met hun bakfiets. Sinds maandag 23 juli trokken de animatoren elke weekdag naar een andere buurt of wijk in de stad. Ze deden dat met een bakfiets vol spelmateriaal. Het initiatief werd 'Wollewielen' gedoopt.





Gisteren konden de kinderen uit omgeving van het Pastinaakplein zich uitleven. Vandaag, op de laatste weekdag van de zomervakantie, gaan de Wollewielen een laatste keer op pad. Van 13 uur tot 16 uur kan je de animatoren vinden in de Swat Engelenstraat. (JVN)