Wollewei tijdelijk gesloten na overlast Bestuur neemt maatregelen om werking niet in gevaar te brengen Jef Van Nooten

09 december 2018

12u45 4 Turnhout Jeugdhuis Wollewei in Turnhout hield de voorbije dagen de deuren gesloten. De raad van bestuur nam zelf die beslissing, onder meer omdat er regelmatig vandalisme plaatsvindt rond het jeugdhuis. “Verder doen alsof er niets gebeurd is, brengt de werking van het jeugdhuis in gevaar”, klinkt het.

Bij de buurtbewoners zijn de meningen verdeeld. Sommige omwonenden vinden dat het allemaal nog wel meevalt, en dat de Turnhoutse jeugd jong moet kunnen zijn. Andere buurtbewoners zijn het jeugdhuis dan weer liever kwijt dan rijk in de Kwakkelstraat. Aanleiding is de overlast die het jeugdhuis met zich mee zou brengen. En ook de raad van bestuur van de Wollewei is het niet ontgaan dat de evenementen in het jeugdhuis de jongste tijd niet verlopen zoals zou moeten. Om te voorkomen dat de situatie nog verder uit de hand zou lopen, beslisten de bestuursleden om in te grijpen.

“Omdat er de laatste tijd heel wat misloopt in en rond het jeugdhuis – zoals vandalisme, te veel gratis drank,… - hebben de raad van bestuur en de stedelijke jeugddienst besloten snel in te grijpen. Verder doen alsof er niets gebeurd is, brengt op korte termijn de werking van het jeugdhuis in gevaar”, klinkt het op de facebookpagina van jeugdhuis Wollewei.​

Eén van de maatregelen, is dat Wollewei de voorbije dagen gesloten bleef. Vanaf volgend weekend is de Wollewei wel weer open, maar slechts één avond per weekend. Er komt dan ook controle, onder meer om er op toe te zien dat de vrijwilligers niet te veel gratis pintjes weggeven aan de bezoekers. “Samen met onze raad van bestuur, het personeelsteam en de vrijwilligers met een hart voor het jeugdhuis proberen we zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen om jullie allemaal de mogelijkheid te geven zo veel mogelijk vrije tijd door te brengen in jullie jeugdhuis”, klinkt het nog op de facebookpagina.​

De beslissing om het jeugdhuis enkele dagen gesloten te houden, lokte verdeelde reacties uit. Volgens sommige is niet al het vandalisme in de Kwakkelstraat toe te schrijven aan Wolleweibezoekers. Andere buurtbewoners juichen de beslissing dan weer toe en hopen dat Wollewei zijn fuiven voortaan laat doorgaan in de Futur.

Glas en lawaai

“Elk weekend ligt de Kwakkelstraat vol met glas. En wie moet het opruimen? De buren die het al langer beu zijn. Wandelen met je honden kan je vergeten. En dan is er nog het nachtlawaai van de feestneuzen. Hopelijk wordt dit opgelost”, reageert een buurtbewoner op de facebookpagina van Wollewei. Volgens iemand anders vormen niet alleen het nachtlawaai en glas een probleem. “Dan hebben we het nog niet over het vandalisme. Het is niet normaal hoeveel auto’s hier in de straat vernield worden. De fuiven in de Wollewei zouden afgeschaft moeten worden. Ze zouden in de Futur moeten doorgaan, ofwel moet hier meer politie rondrijden. In de omgeving van de Wollewei is er geen controle.”