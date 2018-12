Wintersalon lokt meer schaatsers dan vorig jaar Jef Van Nooten

30 december 2018

09u37 1 Turnhout Het Wintersalon op de Grote Markt in Turnhout gaat maandag de laatste dag tegemoet. Van oud op nieuw mogen de chalets tot 2 uur open blijven. Daarna zit de editie 2018 er op. De ijspiste lokte meer schaatsers dan vorig jaar.

Voor het tweede jaar op rij organiseerde het stadsbestuur van Turnhout zelf het Wintersalon op de Grote Markt. De jaren voordien werd de organisatie telkens uit handen gegeven, maar de stad moest in 2017 noodgedwongen toch zelf voor de organisatie instaan omdat het Oostendse bedrijf EMO het voor bekeken hield. Door de late contractbreuk had de stad in 2017 maar enkele weken tijd om het evenement te organiseren. Voor de editie 2018 had het stadsbestuur een gans jaar de tijd, met enkele nieuwigheden tot gevolg. Zo werd in samenwerking met VIBO een heuse Wintertuin van 800 vierkante meter uitgewerkt. De tuin lokte veel enthousiaste reacties uit bij bezoekers. Zowel jong als oud vond het fijn om door de Wintertuin te wandelen. Toch was er ook één puntje van kritiek te horen bij bezoekers aan het Wintersalon. “De chalets verkopen alleen drank en eten. Geen sjaals, mutsen of andere geschenkartikelen. En we dachten dat uitgerekend dat enkele jaren geleden de kritiek was van het stadsbestuur”, klonk het bij enkele bezoekers die aan een jenever nipten.

Tijdens het Wintersalon moest de ijspiste één dag gesloten blijven. Een combinatie van te hoge temperature en wind zorgde er voor dat het ijs smolt. Toch vonden uiteindelijk meer mensen dan vorig jaar hun weg naar de ijspiste. “Op 26 december zaten we al aan 6.000 schaatsers. Als je weet dat er sindsdien ook zo’n 700 bezoekers per dag kwamen schaatsen, zullen we zeker boven het aantal van vorig jaar geraken”, zegt Hans Van Accom ijshockeyclub Turnhout Tigers.