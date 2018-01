Wintersalon in handen van stad is voltreffer 02u37 0 Ton Wiggenraad FC Candela viert zijn jaarlijkse ontbijt in de overdekte winterbar. Turnhout Het Wintersalon in Turnhout zit er bijna op. Het was de eerste keer sinds enkele jaren dat het stadsbestuur de organisatie zelf weer in handen nam en dat bleek een schot in de roos.

Evenementenbureau EMO, waar de stad vorig jaar mee samenwerkte tijdens het Wintersalon, zegde enkele maanden geleden het contract op. De stad liet zich echter niet uit het lood slaan en stak de koppen bijeen om een gezellig wintersalon te creëren, met de traditionele ijspiste en daarrond de kraampjes van de verenigingen. Verder werd er een overdekte winterbar voorzien en een podium. Ook tijdens oudejaarsnacht was het wintersalon open, in tegenstelling tot vorig jaar.





Zowel bezoekers als handelaars en verenigingen klinken tevreden. "Het was veel gezelliger en de kraampjes boden ook meer variatie", zegt bezoeker Martine Vandenbergh.





Ook de meeste handelaars spreken van een succes. "Het is de eerste keer dat we hier staan en we hebben er een fantastische twee weken opzitten. Volgend jaar komen we zeker terug", klinkt het bij De Zomerbar.





Jammer genoeg horen we bij enkele handelaars ook andere geluiden, en dan voornamelijk bij de drie kraampjes aan de achterkant van het wintersalon. Ze staan wat afgelegen van de rest en bieden geen uitzicht op de ijstpiste. "Onze zaak in Turnhout ligt helemaal aan de andere kant van de Grote Markt. Dat is niet praktisch", zegt Frederik Swannet van Tati Coffee. "Vorig jaar waren we ook de enige die koffie en chocomelk aanboden, maar zo zijn er nu meerdere kraampjes, en dat voelen we aan de inkomsten", aldus Frederik.





Tijdens het laatste weekend leek het of de ijspiste een domper op de feestvreugde zou zetten. De koelinstallatie was stuk waardoor er water op het ijs lag. Maar dat probleem werd snel verholpen. De stad kijkt al uit naar een even succesvolle editie volgend jaar. (TJW)





Ton Wiggenraad Kinderen genieten van de ijspiste.