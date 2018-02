Win gratis duotickets voor Circus Barones 23 februari 2018

Circus Barones slaat binnenkort weer zijn tenten op in Turnhout. Het circus wordt opgesteld op de parking aan het Stadspark. Vijfentwintig lezers kunnen een gratis duoticket winnen.





Het thema van de nieuwe show, die 2 uur duurt, is 'Een reis rond de wereld' en wordt in totaal zes keer opgevoerd: opwoensdag 28 februari om 15 uur, vrijdag 2 maart om 18 uur, zaterdag 3 maart om 15 uur en 18 uur, en zondag 4 maart om 11 uur en 15 uur. De voorstelling van zondag om 11 uur is een familievoorstelling. Volwassenen betalen dan slechts de kinderprijs.





Het circus geeft 25 gratis duotickets weg aan lezers van Het Laatste Nieuws. Die tickets zijn geldig voor zaterdag 3 maart om 18 uur. Wie kans wil maken op een gratis duoticket, moet naam en adres (+vermelding 'Het Laatste Nieuws') mailen naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com. Per adres kan maar 1 duoticket weggegeven worden. Winnaars moeten zich met identiteitskaart en de bevestigingsemail melden aan de kassa. (JVN)